Мостовой похвалил «Спартак» за матч против «Зенита»

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о матче 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0).

«До игры я говорил, что будет ничья, но «Спартак» сто процентов был ближе к победе, чем «Зенит». Евгений Латышонок спас «Зенит» от поражения, здорово тащил команду.

Сегодня «Спартак» показал, что способен бороться за высокие места в этом сезоне. Они здорово сегодня сыграли, нужно отдать должное Деяну Станковичу, классно подготовил команду к этой игре», – сказал Мостовой.