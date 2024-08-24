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Ташуев высказался о матче «Зенит» – «Спартак»

24 августа 2024, 09:39
2

Российский тренер Сергей Ташуев поделился ожиданиями от игры 6-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком».

– «Спартаку» было важно выиграть в матче с «Факелом», чтобы в хорошем настроении готовиться к этой игре. Она очень важна. В ней разыгрываются шесть очков.

– Не исключаете, что «Спартак» обыграет «Зенит»?

– Конечно, все возможно. «Химки» же могли победить, они вели. Почему «Спартак» не может обыграть?

  • «Зенит» примет «Спартак» сегодня в 17:30 мск.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
  • Спартаковцы не побеждают в Петербурге с 2012 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Ташуев Сергей
Комментарии (2)
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Bozigit
1724482591
Можно узнать мнение Мостового?
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Cleaner
1724488281
Ничего нового в игре Зенита и Спартака не будет. Зенит не заметит СЕРЕДНЯЧКА и обыграет Спартака с крупным счетом! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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