Ташуев высказался о матче «Зенит» – «Спартак»

Российский тренер Сергей Ташуев поделился ожиданиями от игры 6-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком».
– «Спартаку» было важно выиграть в матче с «Факелом», чтобы в хорошем настроении готовиться к этой игре. Она очень важна. В ней разыгрываются шесть очков.
– Не исключаете, что «Спартак» обыграет «Зенит»?
– Конечно, все возможно. «Химки» же могли победить, они вели. Почему «Спартак» не может обыграть?
- «Зенит» примет «Спартак» сегодня в 17:30 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Спартаковцы не побеждают в Петербурге с 2012 года.
Источник: «РБ Спорт»