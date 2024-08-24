Ташуев высказался о матче «Зенит» – «Спартак»

Российский тренер Сергей Ташуев поделился ожиданиями от игры 6-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком».

– «Спартаку» было важно выиграть в матче с «Факелом», чтобы в хорошем настроении готовиться к этой игре. Она очень важна. В ней разыгрываются шесть очков.

– Не исключаете, что «Спартак» обыграет «Зенит»?

– Конечно, все возможно. «Химки» же могли победить, они вели. Почему «Спартак» не может обыграть?