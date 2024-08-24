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Рахимов прокомментирвал победу «Рубина» над «Динамо Мх»

24 августа 2024, 01:11
1

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов подвел итоги выигранного матча 6-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо».

  • Казанцы дома победили со счетом 2:0.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • «Рубин» поднялся на 5-е место в таблице чемпионата.

«Вы видели хоть одну игру без брака и со всеми реализованными моментами? Я такого не видел никогда. Но мы говорим об общем рисунке матча. И он был достаточно хорошим.

Единственное, мне не понравилось, что когда соперник остался вдесятером, мы позволили себя расслабиться. Стали в некоторых моментах недобегать. И из‑за этого соперник создал несколько моментов у наших ворот.

А так я считаю матч неплохим, и я поблагодарил команду за хорошую игру. «Динамо» – очень неплохая команда. Им я желаю удачи», – сказал Рахимов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Рубин Рахимов Рашид
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ВАХА ZOV
1724481880
Счёт по игре , поздравления Рубину.
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