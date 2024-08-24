Рахимов прокомментирвал победу «Рубина» над «Динамо Мх»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов подвел итоги выигранного матча 6-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо».

Казанцы дома победили со счетом 2:0.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Рубин» поднялся на 5-е место в таблице чемпионата.

«Вы видели хоть одну игру без брака и со всеми реализованными моментами? Я такого не видел никогда. Но мы говорим об общем рисунке матча. И он был достаточно хорошим.

Единственное, мне не понравилось, что когда соперник остался вдесятером, мы позволили себя расслабиться. Стали в некоторых моментах недобегать. И из‑за этого соперник создал несколько моментов у наших ворот.

А так я считаю матч неплохим, и я поблагодарил команду за хорошую игру. «Динамо» – очень неплохая команда. Им я желаю удачи», – сказал Рахимов.