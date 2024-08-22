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Семак высказался о лидерах в составе «Спартака»

22 августа 2024, 16:36
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 6-го тура РПЛ со «Спартаком» прокомментировал игру и состав соперника.

– Сергей Богданович, коллеги спрашивали у Дугласа относительно атакующей линии «Спартака». Хотелось ли узнать, при подготовке к игре обращал ли внимание тренерский штаб на результативность Барко, Угальде? Подмечал ли какие-то особые приемы в их игре?

– Конечно, мы, готовясь к любому сопернику, изучаем всех игроков, которые играют и могут выйти: и индивидуально, и командно. Думаю, любая команда так делает. Но играет – атакует и обороняется – команда. И мы забиваем много в этом чемпионате, и «Спартак» достаточно много забивает в чемпионате. Поэтому у нас тоже хорошая линия атаки.

Что касается обороны, это, конечно, важнейший аспект организации игры. И «Спартак» в этом компоненте обороняется очень дисциплинированно сейчас: и качеством, и количеством. Видно, что ребята заряжены. Сейчас эта команда на ходу, на эмоциональном подъеме. Мы, в свою очередь, тоже хорошо начали чемпионат, и будет интересно посмотреть за игрой очень хороших и сильных соперников.

– В межсезонье «Спартак» очень хорошо усилился. Хотелось бы узнать, какую оценку вы бы поставили их трансферной кампании? Кого отдельно вы выделили бы сейчас из «Спартака»?

– Насчет выделения, как и сказал Дуглас, играет в любом случае команда. Есть лидеры – те игроки, на которых строится игра команды. Что касается «Спартака», защита, конечно – это Бабич, который своим опытом и пониманием игры, конечно же, является системообразующим игроком для линии обороны.

В средней линии и атаке, конечно сейчас выделяется и Барко, который приехал, эмоциональный подъем у него, и Угальде адаптировался к чемпионату – ждали от него результативности с момента прихода, но сейчас он играет так, как от него ждут и тренерский штаб, и болельщики, и руководство, которое приобретало его.

В целом, те же Зиньковский, Бонгонда, Мартинс, которые сейчас демонстрируют хорошую игру и потихоньку к ним подтягиваются. Тот же Пруцев, что касается обороны, центра поля. И Умяров, и Пруцев – игроки, которые умеют играть в футбол и контролировать мяч. В целом, вся группа атаки достаточно качественная. Посмотрим. Нас ждет очень интересный и хороший матч.

  • Встреча пройдет 24 августа на «Газпром Арене» и начнется в 17:30 мск.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ с 13 очками после пяти туров, «Спартак» занимает четвертое место с 10 очками.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Семак Сергей
Комментарии (3)
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Цугундeр
1724334738
)) Дуглас приуныл. It's not me, coach ,not me !))
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Everest13
1724337212
Культурный человек, умеет разговарить, и главное уважает людей, а игра покажет, кто как настроен будет , не иначе...
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alefreddy
1724346237
про Умярова он погорячился пусть себе прикупит
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