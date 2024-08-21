Канчельскис оценил положение Соболева в «Спартаке»

Андрей Канчельскис считает, что нападающий Александр Соболев больше не нужен «Спартаку».

– Если у Соболева нет никакой мотивации играть за красно-белых, и он хочет в «Зенит», смысла его удерживать нет.

Результаты «Спартака» в последних матчах говорят о том, что Соболев им не нужен.

– Стало ли это неожиданностью?

– Да сейчас уже ни один переход игрока не может удивить. Даже из ЦСКА в «Спартак» переходят.