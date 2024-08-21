Канчельскис оценил положение Соболева в «Спартаке»

Андрей Канчельскис считает, что нападающий Александр Соболев больше не нужен «Спартаку».
– Если у Соболева нет никакой мотивации играть за красно-белых, и он хочет в «Зенит», смысла его удерживать нет.
Результаты «Спартака» в последних матчах говорят о том, что Соболев им не нужен.
– Стало ли это неожиданностью?
– Да сейчас уже ни один переход игрока не может удивить. Даже из ЦСКА в «Спартак» переходят.
- 27-летний Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
- Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
- С 23 июля форвард отстранен от тренировок с основой.
Источник: «РБ Спорт»