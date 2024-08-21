Дзюба рассказал, в каком чемпионате судейство хуже, чем в РПЛ

Экс-нападающий «Локомотива» Артем Дзюба оценил работу арбитров в новом сезоне РПЛ.

«Многие судьи, наверное, не до конца понимают футбольную тематику. Здесь можно согласиться с Мостовым в том плане, что для того, чтобы понимать нюансы, нужно хотя бы немножко играть в футбол.

При этом не могу сказать, что в России низкий уровень судейства. Он нормальный. Но это смотря, с чем сравнивать.

Когда я какое-то время побыл в Турции, понял, что там судейство намного хуже и предвзятее, чем в России», – сказал Дзюба.