Дзюба рассказал, в каком чемпионате судейство хуже, чем в РПЛ

Экс-нападающий «Локомотива» Артем Дзюба оценил работу арбитров в новом сезоне РПЛ.
«Многие судьи, наверное, не до конца понимают футбольную тематику. Здесь можно согласиться с Мостовым в том плане, что для того, чтобы понимать нюансы, нужно хотя бы немножко играть в футбол.
При этом не могу сказать, что в России низкий уровень судейства. Он нормальный. Но это смотря, с чем сравнивать.
Когда я какое-то время побыл в Турции, понял, что там судейство намного хуже и предвзятее, чем в России», – сказал Дзюба.
- В 2022 году российский форвард выступал за «Адана Демирспор».
- Сейчас Дзюба является свободным агентом.
- В составе «Локо» он провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 ассистов за 1,5 сезона.
Источник: Sport24