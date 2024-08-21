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  • Дзюба рассказал, в каком чемпионате судейство хуже, чем в РПЛ

Дзюба рассказал, в каком чемпионате судейство хуже, чем в РПЛ

21 августа 2024, 17:05
4

Экс-нападающий «Локомотива» Артем Дзюба оценил работу арбитров в новом сезоне РПЛ.

«Многие судьи, наверное, не до конца понимают футбольную тематику. Здесь можно согласиться с Мостовым в том плане, что для того, чтобы понимать нюансы, нужно хотя бы немножко играть в футбол.

При этом не могу сказать, что в России низкий уровень судейства. Он нормальный. Но это смотря, с чем сравнивать.

Когда я какое-то время побыл в Турции, понял, что там судейство намного хуже и предвзятее, чем в России», – сказал Дзюба.

  • В 2022 году российский форвард выступал за «Адана Демирспор».
  • Сейчас Дзюба является свободным агентом.
  • В составе «Локо» он провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 ассистов за 1,5 сезона.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Локомотив Адана Демирспор Дзюба Артем
Комментарии (4)
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edw7777
1724251028
Некоторым горячим головам, думаю, стоит прислушаться
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Сам_себе_сказал
1724251049
так это понятно, как посмотришь какой нибудь чемпионат Испании, так там судьи чудят по хлеще наших...
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Цугундeр
1724251561
Для тех , кто "никогда не был на Босфоре " ..)) Тёма вам поведует о том .)
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...уефан
1724252125
..."Наши судьи самые гуманные судьи в мире"(с)/адаптация/...
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