В «Локо» назвали сумму отступных за Батракова

Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, за сколько можно купить полузащитника команды Алексея Батракова.
– Не повторится ли с Батраковым ситуация, что была с Максимом Глушенковым? Есть ли у него отступные для российских клубов?
– Предусмотрен более серьезный выкупной контракт с Алексеем. 640 миллионов рублей, наверное, не три копейки. Мы тоже учимся, мы проводим работу.
- Батраков – воспитанник «Локомотива».
- В этом сезоне у 19-летнего игрока 7 матчей, 2 гола, 4 ассиста.
- «Локомотив» идет в РПЛ 3-м.
Источник: «Спорт-Экспресс»