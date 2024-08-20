В «Локо» назвали сумму отступных за Батракова

Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, за сколько можно купить полузащитника команды Алексея Батракова.

– Не повторится ли с Батраковым ситуация, что была с Максимом Глушенковым? Есть ли у него отступные для российских клубов?

– Предусмотрен более серьезный выкупной контракт с Алексеем. 640 миллионов рублей, наверное, не три копейки. Мы тоже учимся, мы проводим работу.