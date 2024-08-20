Иранский новичок «Динамо» Мх заявил, что получал предложение от «Зенита»

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Мохаммаджавад Хоссейннеджад после матча с «Ахматом» (1:0) в 5-м туре РПЛ рассказал, почему перешел в дагестанский клуб. Он забил единственный гол в этой встрече после выхода на замену.

– Это была хорошая игра для нас. Волшебный вечер! Я очень рад тому, что я забил сегодня. Отличный дебют для меня. Я просто принял мяч, увидел свободную зону и мне удалось пробить. Вот и всe.

– У тебя были другие предложения?

– У меня были предложения от других клубов, прежде чем я перешел сюда. От «Зенита» и «Црвены Звезды».

– Почему ты решил перейти в махачкалинское «Динамо»?

– Я просто решил перейти сюда для своего прогресса, для себя. И я счастлив здесь.