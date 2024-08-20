Гурцкая заявил, что «Химки» подставили «Зенит» в ситуации с Бакаевым

Футбольный агент Тимур Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат!» прокомментировал ситуацию с невыходом на поле полузащитника «Химок» Зелимхана Бакаева в матче 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

– В ситуации с Бакаевым странно только одно – наплевательское отношение к мелочам. Запрет запрещен, но нет ничего удивительного, когда говорят: «Давайте он против нас играть не будет». Понятийно это возможно.

Почему, например, несуществующий спортивный директор «Химок» или руководитель «Химок» не посчитал нужным сказать об этом Артиге до игры? «Химки» наплевательски отнеслись к мелочам, за которые потом пришлось огребать. Конечно, по ходу дела они поняли, что лажанули. Тренер сказал правду, Бакаев сказал правду, надо было как-то исправлять ситуацию – получилось очень неудачно.

– Разве это не повод для разбирательств?

– Повод. Бакаев – открытый, честный парень, который врать практически не умеет. Он искренний парень, ему задают вопрос, он на него искренне отвечает. Дальше – его убирают из всех обсуждений, чтобы не подставлять, потому что когда он будет врать, как человек, который плохо врет... Вот я не краснею, когда вру, а он будет краснеть. А вот генеральный директор «Химок» Оленев сможет соврать, может быть, легко.

Для галочки можно провести расследование, но все и так понятно. Позиция «Зенита» здесь мне тоже абсолютно понятна.

– Какая она?

– Я уверен, что Бакаев большую часть зарплаты получает от «Зенита», «Химки» не в состоянии платить ему такие деньги. Соответственно, «Зенит» может сказать: «Друзья мои, если мы платим ему половину зарплаты, давайте против нас он играть не будет». Уж кого я точно тут не виню – это «Зенит».

– «Химки» в этой истории подставили «Зенит»?

– Да, я так и говорю. «Химки» подставили «Зенит» только потому что у них не хватило опыта в таких вопросах. Как мы видим, там нет ни одного футбольного человека: ни спортивного директора, ни гендиректора, ни, к сожалению, президента клуба – нет ни одного футбольного человека. Они все пустили на самотек, у них не хватило опыта решить этот вопрос. И никто не подсказал.

Эти прецеденты надо гасить. Пусть люди готовятся чуть-чуть посерьезнее, потому что они своим поведением подставляют других людей. И себя подставляют, в первую очередь, и футболиста, заставляя его придумывать какие-то травмы.