Клаудиньо пригласили на заседание КДК по поводу ругательств после матча с «Химками»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит поведение полузащитника «Зенита» Клаудиньо после матча 5-го тура РПЛ с «Химками» (1:1).

«По материалам СМИ и открытых источников рассмотрим оскорбительное поведение футболиста «Зенита» Клаудиньо. Футболист приглашен на заседание», – сказал Григорьянц.