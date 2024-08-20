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  • Клаудиньо пригласили на заседание КДК по поводу ругательств после матча с «Химками»

Клаудиньо пригласили на заседание КДК по поводу ругательств после матча с «Химками»

20 августа 2024, 12:37
14

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит поведение полузащитника «Зенита» Клаудиньо после матча 5-го тура РПЛ с «Химками» (1:1).

«По материалам СМИ и открытых источников рассмотрим оскорбительное поведение футболиста «Зенита» Клаудиньо. Футболист приглашен на заседание», – сказал Григорьянц.

  • Клаудиньо выругался на русском языке рядом с резервным арбитром Иваном Абросимовым, уходя в подтрибунное помещение.
  • 27-летний бразилец получил российское гражданство в феврале 2023 года.
  • В этом сезоне он провел за «Зенит» 6 матчей.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Химки Клаудиньо
Комментарии (14)
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Garrincha58
1724146905
вызвали значит дискву включат, как раз на матч с хряками
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ScarlettOgusania
1724147400
не те слова Одуван выучил на русском языке, за мат в адрес судьи схлопочет пару матчей бана на лавке)
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ilich55
1724147460
Да уж, по материалам СМИ и открытых источников.... высшая инстанция. Не иначе кто-то Артурке занёс. Видимо из бывших заседателей, в прошлом обиженных Зенитом........
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Anton1969
1724148449
Отправить Клаудиньё обратно в Бразилию!
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ivany4
1724149890
Если выучил русский мат, то сразу можно давать российское гражданство.)) И вот вам его благодарность!!! Пусть Абросимов скажет Миллеру спасибо. Теперь осталось узнать - штраф или дисквалификация на одну игру. Не на беседу же они его зовут.))
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Spartak_forv@
1724151637
У нас очень странная ситуация с матом в сторону судей. Вроде как нельзя, но все матерятся и орут матом,просто этого не слышно в трансляции,зато видно. Но если это попало в трансляцию,ты получаешь карточки и дисквал
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vadikrew
1724158206
Да парьтесь меньше, максимум штраф впаяют как за непристегнутый ремень и полчаса следующей игры условно. Эт так, чисто показать, что богатых тоже могут наказать.
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Админ ресурс
1724214048
пожурят и разойдутся. Это другим россиянам нельзя, а этому рорссиянину на народные деньги все можно
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