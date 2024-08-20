Клаудиньо пригласили на заседание КДК по поводу ругательств после матча с «Химками»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит поведение полузащитника «Зенита» Клаудиньо после матча 5-го тура РПЛ с «Химками» (1:1).
«По материалам СМИ и открытых источников рассмотрим оскорбительное поведение футболиста «Зенита» Клаудиньо. Футболист приглашен на заседание», – сказал Григорьянц.
- Клаудиньо выругался на русском языке рядом с резервным арбитром Иваном Абросимовым, уходя в подтрибунное помещение.
- 27-летний бразилец получил российское гражданство в феврале 2023 года.
- В этом сезоне он провел за «Зенит» 6 матчей.
Источник: «Спорт-Экспресс»