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  • Андрей Мостовой сказал, что делать «Зениту» без Глушенкова и Вендела

Андрей Мостовой сказал, что делать «Зениту» без Глушенкова и Вендела

20 августа 2024, 11:15
11

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался об игре команды без травмированных полузащитников Вендела и Максима Глушенкова в матче 5-го тура РПЛ с «Химками» (1:1).

– Без Вендела, а потом и Максима Глушенкова в Химках гораздо тяжелее игралось?

– Само собой. Ребята очень хорошо начали сезон. Причем в связке: один отдает, другой забивает. Но так бывает, что в течение сезона лидеры по тем или другим обстоятельствам меняются. На старте эту ношу они на себя взяли, теперь надо это делать другим. Смещать, если можно так сказать, акценты. Благо в команде в нужный момент многие могут взять на себя роль лидера в том или ином матче.

  • Мостовой забил гол в этой встрече на 88-й минуте.
  • Глушенков был заменен в середине первого тайма из‑за повреждения. По результатам обследования у игрока выявлен перелом лучевой кости правой руки со смещением.
  • Вендел не играл из-за травмы, полученной во встрече 4-го тура с «Динамо».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Химки Мостовой Андрей Глушенков Максим Вендел
Комментарии (11)
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DOCTOR PENALTY
1724144296
Какие могут быть проблемы с их-то скамейкой?.. А если проблема возникнет, то тренер Семак просто никакой. "*
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Скай
1724150852
что делать? то, что б омжи умеют, жаловаться.
Ответить
Серый212918
1724180486
Кац предлагает сдаться.
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Empers100--google
1724234932
Никаких Кассьерры, Сергеева и Изидора на поле быть не должно. Эта троица будет тупо бегать по полю.
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Никола самаровский
1724302197
Похоже у зенита паника в команде ....Спартак едет!
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