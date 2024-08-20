Андрей Мостовой сказал, что делать «Зениту» без Глушенкова и Вендела

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался об игре команды без травмированных полузащитников Вендела и Максима Глушенкова в матче 5-го тура РПЛ с «Химками» (1:1).

– Без Вендела, а потом и Максима Глушенкова в Химках гораздо тяжелее игралось?

– Само собой. Ребята очень хорошо начали сезон. Причем в связке: один отдает, другой забивает. Но так бывает, что в течение сезона лидеры по тем или другим обстоятельствам меняются. На старте эту ношу они на себя взяли, теперь надо это делать другим. Смещать, если можно так сказать, акценты. Благо в команде в нужный момент многие могут взять на себя роль лидера в том или ином матче.

Мостовой забил гол в этой встрече на 88-й минуте.

Глушенков был заменен в середине первого тайма из‑за повреждения. По результатам обследования у игрока выявлен перелом лучевой кости правой руки со смещением.

Вендел не играл из-за травмы, полученной во встрече 4-го тура с «Динамо».

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