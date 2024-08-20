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  • Бубнов объяснил сенсационный результат матча «Химки» – «Зенит»

Бубнов объяснил сенсационный результат матча «Химки» – «Зенит»

20 августа 2024, 07:48
10

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов подвел итоги матча 5-го тура РПЛ «Химки»«Зенит» (1:1).

«Зенит» хоть и спасся в конце от поражения, но это все равно сенсация. Для «Химок» же эта ничья равносильна победе. Подмосковная команда играла на равных с чемпионами страны, но для этого были определeнные предпосылки.

Потеря Вендела действительно оказалась серьeзной. Ещe в прошлом сезоне, когда бразилец не играл, у питерцев возникали проблемы. Вот и сейчас гости без него выглядели другой командой. Ему нет равноценной замены в Санкт-Петербурге. Без Вендела не так ярко смотрится и Глушенков.

После травмы Максима стало понятно, что проблем у «Зенита» в ближайшее время добавится. Сразу же потерялся и Кассьерра. Ещe больше удивила замена. Сергей Богданович зачем-то выпустил вместо Глушенкова Юрия Горшкова. На что он надеялся и как хотел победить? Такая осторожная тактика привела к тому, что команды практически одинаково владели мячом в первой половине.

Только пропущенный со стандарта гол заставил тренерский штаб «Зенита» внести хоть какие-то коррективы, нацеленные на усиление атакующего потенциала. Артура и Мостового можно было выпускать раньше, кто-то из них должен был появиться на поле вместо Глушенкова, но уж точно не Горшков. Семак однозначно не угадал с составом на эту игру.

Только после забитого мяча команда из Санкт-Петербурга стала действовать как фаворит. Гости устроили натиск, но подмосковный коллектив устоял, показав себя с лучшей стороны, чего нельзя сказать о зенитовцах. «Химкам» не хватило для победы остроты у ворот соперников. Кроме голевого стандарта они ничего не создали.

Хотя Франк Артига всe сделал правильно в этой игре. Тренер выбрал правильный состав и вовремя произвeл замены. В тактическом плане он точно не проиграл Семаку, а, может быть, даже и превзошeл его.

У «Химок» боевой состав. Фаринья забивает уже второй гол в этом сезоне. Он хороший защитник для нашего чемпионата. Панамец обладает хорошими физическими данными, которыми и воспользовался во время подачи углового.

Потери двух ведущих игроков могут дорого обойтись «Зениту» в игре со «Спартаком». Если Глушенков не сможет принять участие в игре, шансы красно-белых значительно возрастут», – написал Бубнов.

  • «Зенит» прервал серию из 10 побед подряд.
  • Петербуржцы пропустили первый гол в нынешнем сезоне РПЛ.

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Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Химки Бубнов Александр
Комментарии (10)
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ilich55
1724132941
Саня, не свисти, что подмосковная команда играла на равных с чемпионами страны. Зенит не играл даже в полноги, ходил пешком. Только за 10 минут до конца игры слегка встрепенулись и Химки тут же развалились.
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Иван Петров 1986
1724136226
А кого е..., что он ходил пешком?
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Ziklop
1724138324
Бубен прав, Семак поплыл, не умеет играть с позиции силы. печально, но со Спартаком он поставит пять защитников и три опорника!
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FCSpartakM
1724145958
Семаку набрали сброд, а надо ставить хоть первые пол годика, как Бакаева для вида. Ну есть некое удовлетворение, что Горшков выбрал зенит. Игрок уровня КС он и есть игрок уровня КС. На фоне формы Рябчука было бы ошибкой подписывать его и давать шансы играть.
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