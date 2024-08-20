Бубнов объяснил сенсационный результат матча «Химки» – «Зенит»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов подвел итоги матча 5-го тура РПЛ «Химки» – «Зенит» (1:1).

«Зенит» хоть и спасся в конце от поражения, но это все равно сенсация. Для «Химок» же эта ничья равносильна победе. Подмосковная команда играла на равных с чемпионами страны, но для этого были определeнные предпосылки.

Потеря Вендела действительно оказалась серьeзной. Ещe в прошлом сезоне, когда бразилец не играл, у питерцев возникали проблемы. Вот и сейчас гости без него выглядели другой командой. Ему нет равноценной замены в Санкт-Петербурге. Без Вендела не так ярко смотрится и Глушенков.

После травмы Максима стало понятно, что проблем у «Зенита» в ближайшее время добавится. Сразу же потерялся и Кассьерра. Ещe больше удивила замена. Сергей Богданович зачем-то выпустил вместо Глушенкова Юрия Горшкова. На что он надеялся и как хотел победить? Такая осторожная тактика привела к тому, что команды практически одинаково владели мячом в первой половине.

Только пропущенный со стандарта гол заставил тренерский штаб «Зенита» внести хоть какие-то коррективы, нацеленные на усиление атакующего потенциала. Артура и Мостового можно было выпускать раньше, кто-то из них должен был появиться на поле вместо Глушенкова, но уж точно не Горшков. Семак однозначно не угадал с составом на эту игру.

Только после забитого мяча команда из Санкт-Петербурга стала действовать как фаворит. Гости устроили натиск, но подмосковный коллектив устоял, показав себя с лучшей стороны, чего нельзя сказать о зенитовцах. «Химкам» не хватило для победы остроты у ворот соперников. Кроме голевого стандарта они ничего не создали.

Хотя Франк Артига всe сделал правильно в этой игре. Тренер выбрал правильный состав и вовремя произвeл замены. В тактическом плане он точно не проиграл Семаку, а, может быть, даже и превзошeл его.

У «Химок» боевой состав. Фаринья забивает уже второй гол в этом сезоне. Он хороший защитник для нашего чемпионата. Панамец обладает хорошими физическими данными, которыми и воспользовался во время подачи углового.

Потери двух ведущих игроков могут дорого обойтись «Зениту» в игре со «Спартаком». Если Глушенков не сможет принять участие в игре, шансы красно-белых значительно возрастут», – написал Бубнов.