Аршавин посмеялся над Соболевым из-за его невызова в сборную России

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин пошутил над Александром Соболевым. Форвард «Спартака» не попал в расширенный состав сборной России на сентябрьские матчи.

– Что по поводу отсутствия Соболева, который не играет в футбол. Он остался еще и без сборной.

– В Таиланд и Вьетнам он и сам может позволить себе съездить.

Россия сыграет с Вьетнамом 5 сентября, встреча с Таиландом пройдет 7 сентября.

Соболев не играет на старте сезоне из-за отстранения в «Спартаке».

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