Жена Смолова пожаловалась на бытовые трудности в Краснодаре: «Очень тяжело»

Карина Истомина, жена форварда «Краснодара» Федора Смолова, пожаловалась на трудности жизни в городе.

«Месяц в Краснодаре.

Ожидания от пребывания здесь были совершенно иными. Думала, что буду очень скучать по Москве, считать дни до возвращения, что от безделья буду придумывать себе всякие занятия. Казалось, что впереди избыток времени, чтобы читать непрочитанное и каждый день печь хлеб на закваске, тортики и экспериментировать с блюдами. Я представляла себе такую тихую, замедленную жизнь за городом с маленьким ребенком.

В Москве я жила намного-намного размереннее чем тут, даже после рождения ребенка. Я сидела дома в основном на игровом коврике, выходила только на съемки и на спорт.

Жизнь стала очень насыщенной и быстрой. Хотя кто бы мог подумать, что в Краснодаре я буду активнее чем в Москве.

Сейчас у меня дни пролетают вспышками из-за огромного количества задач, которые нужно променеджерить в течение дня. Я постоянно на рабочих звонках, решаю вопросы по дому, что-то готовлю, ношусь с ребенком, бегу где-то между делами на спорт или на рынок и еще даже пытаюсь какую-то социальную жизнь вести. В Москве я вообще перестала с кем-то видеться, а здесь даже в кафе могу сходить пообедать на час. Мне очень нравится ходить куда-то с Лорой, потому что нравится ей. Я заметила, что она любит кафешки и людей, поэтому по возможности подгадываю время так, чтобы встретиться с кем-то в ее утреннюю прогулку. Ну и если честно тут жара такая, что на детскую площадку в +36 идти невозможно.

У нас образовалась традиция, которую мы стараемся каждый день соблюдать. Каждый вечер мы втроем идем гулять по району с коляской. Это помогает формировать привязанность в семье.

Быстро нашла спорт, маникюр/педикюр/брови/лазер, а это уже облегчает жизнь. Кафешки тут тоже хорошие, но появился кайф есть дома, потому что продукты вкусные. В Москве я давно не ела нормальных овощей и фруктов.

Обустраивать дом очень тяжело. Особенно, если этим никогда не занимался. В первое время руки опускались, а потом все трудности получилось преодолеть и уже комфортно достаточно себя ощущаю.

А про дороги… Я вожу аккуратно и испытываю стресс, когда все едут, как хотят. Особенно не люблю дорогу до стадиона. Перед матчами больше пробки и там нужно постоянно перестраиваться. Но стадион и парк – это правда очень красиво.

И здесь все оставляют машины на проезжей части или под знаками, что в первое время вообще очень раздражало, потому что именно из-за этого в городе замедляется движение. Выделено три полосы, а едет одна. И пришлось выучить, где ямы на стандартных маршрутах, потому что я уже так пару раз прокатилась.

Думаю, тут еще возраст и опыт играет роль. Если бы я переехала в 20 лет, то мне бы было очень тяжело, потому что были другие запросы на жизнь. Я и к ребенку в таком возрасте была бы не готова и к замужеству. Такие вводные требуют взрослых поступков, на которые я была не способна», – написала Истомина.

Смолов вернулся в «Краснодар» летом.

Он в браке с Истоминой с прошлого года.

Ранее Смолов встречался с моделью Викторией Лопыревой.

Жена Смолова выложила соблазнительные фото с Мальдив в купальнике

Жена Смолова недовольна жизнью в Краснодаре: «Я устала, много жалуюсь Федору»

Отличите правду от лжи и заберите специальный бонус!