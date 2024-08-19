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  • Жена Смолова пожаловалась на бытовые трудности в Краснодаре: «Очень тяжело»

Жена Смолова пожаловалась на бытовые трудности в Краснодаре: «Очень тяжело»

19 августа 2024, 11:00
18

Карина Истомина, жена форварда «Краснодара» Федора Смолова, пожаловалась на трудности жизни в городе.

«Месяц в Краснодаре.

Ожидания от пребывания здесь были совершенно иными. Думала, что буду очень скучать по Москве, считать дни до возвращения, что от безделья буду придумывать себе всякие занятия. Казалось, что впереди избыток времени, чтобы читать непрочитанное и каждый день печь хлеб на закваске, тортики и экспериментировать с блюдами. Я представляла себе такую тихую, замедленную жизнь за городом с маленьким ребенком.

В Москве я жила намного-намного размереннее чем тут, даже после рождения ребенка. Я сидела дома в основном на игровом коврике, выходила только на съемки и на спорт.

Жизнь стала очень насыщенной и быстрой. Хотя кто бы мог подумать, что в Краснодаре я буду активнее чем в Москве.

Сейчас у меня дни пролетают вспышками из-за огромного количества задач, которые нужно променеджерить в течение дня. Я постоянно на рабочих звонках, решаю вопросы по дому, что-то готовлю, ношусь с ребенком, бегу где-то между делами на спорт или на рынок и еще даже пытаюсь какую-то социальную жизнь вести. В Москве я вообще перестала с кем-то видеться, а здесь даже в кафе могу сходить пообедать на час. Мне очень нравится ходить куда-то с Лорой, потому что нравится ей. Я заметила, что она любит кафешки и людей, поэтому по возможности подгадываю время так, чтобы встретиться с кем-то в ее утреннюю прогулку. Ну и если честно тут жара такая, что на детскую площадку в +36 идти невозможно.

У нас образовалась традиция, которую мы стараемся каждый день соблюдать. Каждый вечер мы втроем идем гулять по району с коляской. Это помогает формировать привязанность в семье.

Быстро нашла спорт, маникюр/педикюр/брови/лазер, а это уже облегчает жизнь. Кафешки тут тоже хорошие, но появился кайф есть дома, потому что продукты вкусные. В Москве я давно не ела нормальных овощей и фруктов.

Обустраивать дом очень тяжело. Особенно, если этим никогда не занимался. В первое время руки опускались, а потом все трудности получилось преодолеть и уже комфортно достаточно себя ощущаю.

А про дороги… Я вожу аккуратно и испытываю стресс, когда все едут, как хотят. Особенно не люблю дорогу до стадиона. Перед матчами больше пробки и там нужно постоянно перестраиваться. Но стадион и парк – это правда очень красиво.

И здесь все оставляют машины на проезжей части или под знаками, что в первое время вообще очень раздражало, потому что именно из-за этого в городе замедляется движение. Выделено три полосы, а едет одна. И пришлось выучить, где ямы на стандартных маршрутах, потому что я уже так пару раз прокатилась.

Думаю, тут еще возраст и опыт играет роль. Если бы я переехала в 20 лет, то мне бы было очень тяжело, потому что были другие запросы на жизнь. Я и к ребенку в таком возрасте была бы не готова и к замужеству. Такие вводные требуют взрослых поступков, на которые я была не способна», – написала Истомина.

  • Смолов вернулся в «Краснодар» летом.
  • Он в браке с Истоминой с прошлого года.
  • Ранее Смолов встречался с моделью Викторией Лопыревой.

Жена Смолова выложила соблазнительные фото с Мальдив в купальнике

Жена Смолова недовольна жизнью в Краснодаре: «Я устала, много жалуюсь Федору»

Отличите правду от лжи и заберите специальный бонус!

Источник: телеграм-канал Карины Истоминой
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор
Комментарии (18)
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ss21
1724056536
Ну в общем пустая трата времени. У моего брата жена такая же уставшая от ничего не деланья.
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BarStep
1724057701
А жалоба Истоминой где?! Гоните господа хорошие… Женщина рассказала как обустраивала быт своей семьи и всё…
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slavа0508
1724058799
Да уж замаялась бедная ...тебе бы жизнь обычной женщины которая отпашет на работе . потом бежит ужин готовить с детьми заниматься. уборки приборки и сразу спать .утром работа и всё по кругу ...
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АКС-74У
1724058821
Какой дебил заголовок сочинял, фамилию в студию, страна должна знать гениев пера и клавиатуры?!
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VGreen
1724062466
Ппц конечно. Девушка просто высказалась о жизни в новом месте. Никакого нытья, жалоб, вроде просто объективное мнение о плюсах и минусах. Я конечно понимаю, жен футболистов и блогерш любят выставлять дурочками (что, справедливости ради говоря, бывает нередко), но в данном случае не совсем корретно это.
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SanInstructor
1724063589
ей остаётся только посочувствовать, бедолага)))))
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Всеволод-Малиновский-vkon
1724087720
Уж , если читать , то о жене , муж которой хотя бы голы забивает , а то побегать , потолкаться и ФСЕ
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ГАЛИНА-Аксенова-google
1724126162
Фифа, столько претензий))) и уже Москва не нравится, и Краснодар заняла, сейчас прижилась))) а заботы то какие: ресницы, маникюр, педикюр и пожрать)))
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Denis-Nikitenko-google
1724141923
Вообще всех футболистов надо перевести на минималку. Никчемное гавно, просто просирающее деньги
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Никола самаровский
1724163894
А она печку топила, за водой на колодец ходила?нет.Вот пусть и не скулит.....
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