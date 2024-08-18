Семшов назвал ошибку «Оренбурга» в момент победного гола «Ростова»

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов поделился впечатлениями от матча 5-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Оренбургом» (3:2).

«Оренбург» вел в 2 мяча.

Победный гол у «Ростова» забил Роналдо.

«Обе команды не заслуживали поражения по такой игре. Одни вели 2:0, другие – сделали все, чтобы вернуться в игру. Когда был счет 2:2, моменты были у обеих команд. «Оренбург», наверное, хотел сохранить ничейный счет.

Многие игроки прижались после подачи Алексея Сутормина. Это болезнь многих футболистов, которые боятся пропустить», – сказал Семшов.

«Ростов» идет в РПЛ 4-м.

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