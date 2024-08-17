Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-директор жестко раскритиковал «Спартак» за приход Абены на место Джикии

Экс-директор жестко раскритиковал «Спартак» за приход Абены на место Джикии

17 августа 2024, 16:35
14

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак прокомментировал трансфер в команду защитника Миенти Абены.

«Начнем с того, что был Георгий Джикия, 30-летний защитник, игрок уровня сборной. Рейтинг сборной Суримана, наверное, пониже, чем у сборной России. Надо с этого начинать: не думать «для чего» и «почему», а понять, как так вообще?

Был настоящий капитан, член сборной, любимый спартаковский герой, как говорится. Взять его, унизить ниже канализации, убрать и взять парня из Суринама. Может, это просто бизнес?» – сказал Первак.

  • Спартаковцы заплатили 1,2 миллиона евро за Абену и подписали с ним контракт до 30 июня 2026 года.
  • Футболист сборной Суринама взял 14-й номер, принадлежавший Георгию Джикии.
  • Он перешел из венгерского «Ференцвароша», где уже работал с Деяном Станковичем.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

Еще по теме:
Амарал объяснил, как Абена оказался в «Спартаке» 4
Кюрасао Адвоката и Суринам Абены – в лидерах отбора на ЧМ-2026, Ливай не попал на турнир, Угальде близок к вылету
Абена назвал лучших футболистов «Спартака» 7
Источник: Vprognoze.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Абена Миенти
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
sochi-2013
1723902062
Сумирам может и пониже, а Суринам раздолбает в одну калитку. Первак то обычно мутный.
Ответить
NewLife
1723903672
"Может, это просто бизнес?" Бизнес это когда ты бутылки сдаешь вместе с помоечными друзьями букмахерами, а потом пишешь хейтерскую заказуху(
Ответить
Diminio
1723905672
Как себя поведёшь такое и отношение к Джеку
Ответить
DVOK68
1723907769
У Первака не бизнес ни разу. Джика сам себя убрал из команды,агентскими сказками накушался-и лоханулся по итогу.
Ответить
k611
1723910133
Если бы это было так, Джикия давно бы себе клуб нашёл. А так, что то очереди из клубов РПЛ за ним нет.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1723911744
Промес, можно сказать, тоже суринамец...
Ответить
subbotaspartak
1723912928
Суринам по осени считам...
Ответить
Diminio
1723914661
Так возьми его себе, будет вторяк
Ответить
alefreddy
1723922904
все такие зачем купили Барко он никто а потом вдруг язычки прикусили.Так же и здесь поживем увидим
Ответить
FCSpartakM
1723923025
А причем тут вообще взять на место кого-то? Джикию не продлили 3 месяца назад. Тут берут игрока просто на замену, 3-4ой опцией.
Ответить
Главные новости
Бубнов определил, кто более одарен – Олейников или Глушенков
17:20
1
Определен лучший игрок 1-го тура Лиги чемпионов
16:50
Бубнов отреагировал на включение Сафонова в топ-10 лучших вратарей мира
16:43
Мостовой оценил решение Головина не переходить в «Спартак»
16:25
2
Геркус вынес жесткий вердикт «Локомотиву»
15:54
3
ФотоФутболист АПЛ попал в аварию – его машина перевернулась
15:28
3
Павлюченко призвал российских футболистов уезжать из России
15:16
14
Реакция Мостового на уход Хлусевича из «Спартака»
14:55
2
Карседо – российскому судье: «Ты хороший человек и арбитр, мы тобой очень довольны»
14:37
6
Смородская одним словом описала летнюю трансферную кампанию «Локомотива»
14:25
2
Все новости
Все новости
Слуцкий сформулировал проблему ЦСКА
17:37
CAS вынес решение по Писарскому
17:29
Бубнов определил, кто более одарен – Олейников или Глушенков
17:20
1
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
17:14
Не забивший ни одного гола за «Спартак» Заболотный: «Те задачи, которые мне были объявлены, я выполнил»
16:33
Газзаев: «Возвращение России близко, чувствую»
16:20
1
Заболотный высказался о работе Карседо в «Спартаке»
15:40
1
Мусаев оценил игру Сафонова за «ПСЖ»
15:33
Павлюченко призвал российских футболистов уезжать из России
15:16
12
Реакция Мостового на уход Хлусевича из «Спартака»
14:55
2
Карседо – российскому судье: «Ты хороший человек и арбитр, мы тобой очень довольны»
14:37
6
Смородская одним словом описала летнюю трансферную кампанию «Локомотива»
14:25
2
Заболотный рассказал о «внутрянке» «Спартака»: «Было много обидчивых игроков»
14:20
4
ФотоКлуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
14:10
Фото«Крылья» расстались с двумя нападающими
14:00
Фото«Балтика» подписала нападающего из Первой лиги
13:50
ФотоИгрок ЦСКА перебрался в клуб Второй лиги
13:30
Стало известно, сколько клубов сыграет от России в еврокубках при снятии бана
13:21
10
ФотоТоп-10 самых дорогих продаж в РПЛ летом
13:10
Фото«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
12:59
Переход в «Спартак» для Головина назвали понижением в классе
12:50
1
ФотоТоп-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
12:42
2
«Рубин» приобрел игрока «Зенита» за 30 миллионов рублей
12:28
Плата – о трансфере в «Динамо»: «Не знаю, что там придумали, у меня ничего не болит»
12:19
ФотоРПЛ выявила автора лучшего гола в июле и августе
12:03
2
Мусаев высказался о варианте с Дзюбой для «Краснодара»
11:52
2
Заболотный объяснил случайностью попадание допинга в свой организм
11:44
8
ФотоКлуб РПЛ подписал сербского игрока и воспитанника «Краснодара»
11:32
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+