Экс-директор жестко раскритиковал «Спартак» за приход Абены на место Джикии

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак прокомментировал трансфер в команду защитника Миенти Абены.

«Начнем с того, что был Георгий Джикия, 30-летний защитник, игрок уровня сборной. Рейтинг сборной Суримана, наверное, пониже, чем у сборной России. Надо с этого начинать: не думать «для чего» и «почему», а понять, как так вообще?

Был настоящий капитан, член сборной, любимый спартаковский герой, как говорится. Взять его, унизить ниже канализации, убрать и взять парня из Суринама. Может, это просто бизнес?» – сказал Первак.

Спартаковцы заплатили 1,2 миллиона евро за Абену и подписали с ним контракт до 30 июня 2026 года.

Футболист сборной Суринама взял 14-й номер, принадлежавший Георгию Джикии.

Он перешел из венгерского «Ференцвароша», где уже работал с Деяном Станковичем.

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