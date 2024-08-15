«Факел» и «Акрон» вышли на матч в футболках в поддержку жителей Курской области

«Факел» принимает «Акрон» во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Матч проходит в Воронеже без зрителей из соображений безопасности.
Футболисты обеих команд вышли на игру в майках в поддержку жителей Курской области.
Перед стартовым свистком игроки «Факела» и «Акрона» построились на поле в белых футболках с надписью «Курск, мы с вами!».
Баннер с аналогичной надписью также висит на фанатской трибуне домашней команды.
- Подразделения ВСУ утром 6 августа атаковали Курскую область.
- Обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
- Есть погибшие среди мирных жителей, десятки человек пострадали, тысячи были эвакуированы.
Источник: «Матч ТВ»