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  • Черчесов оценил новичков «Спартака», купленных у «Ференцвароша»

Черчесов оценил новичков «Спартака», купленных у «Ференцвароша»

15 августа 2024, 13:59
12

Экс-тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов сомневается, что Маркиньос и Миенти Абена усилят «Спартак».

Вингера купили у венгерского клуба за 5 миллионов евро, трансфер защитника уже согласован и обойдется москвичам в сумму до 1,5 миллиона евро.

– В «Спартаке» недавно дебютировал бразилец Маркиньос, который именно при вас появился в «Ференцвароше». Из московского клуба не звонили, чтобы узнать ваше мнение о нем?

– В «Спартаке» сегодня работает тренер, который работал с Маркиньосом уже после меня, так что ко мне не обращались. А вот из «Ростова» и «Локомотива» звонки были.

– Что же вы рассказали?

– Не стану раскрывать подробности – было бы некорректно по отношению к собеседникам.

Я читал, что Маркиньос тепло обо мне отзывался. Могу в ответ сказать, что он был в Будапеште достойным и надежным игроком для нашего тренерского штаба. Желаю ему удачи в Москве.

– Совсем скоро должен состояться еще один трансфер из «Ференцвароша» в «Спартак»: венгерские СМИ пишут, что суринамский центральный защитник Абена вылетел в Москву на медосмотр. Сможет ли он на пару с Маркиньосом кардинально усилить красно-белых?

Хотелось бы ошибиться, но у меня, как хорошо знающего обоих, есть в этом сомнения.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Венгрия. Национальный чемпионат Спартак Ференцварош Маркиньос Абена Миенти Черчесов Станислав
Комментарии (12)
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nik55
1723722657
пустой треп
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Cleaner
1723723088
Спартак - ТУРЕЦКИЙ клуб! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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Igr-Rоmanyuta-google
1723725622
Черчесов прав.Это усиление из серии ....Ну пусть будет.А может и пригодится.Когда тренер тащит за собой игроков с предыдущего место работы это говорит о многом.Но не о хорошем.
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...уефан
1723726181
...десять туров и уже можно увидеть, кто чего стоит. Пока, мы в режиме наблюдения и ознакомления...
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alefreddy
1723731897
пусть лучше сомнения если сможет по флагу Денисова заменит(хотя и центр)
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ivany4
1723735710
Черчесов - не взяли меня, вот и получите ответку. Хотелось бы ошибиться, но у меня, как хорошо знающего обоих, есть в этом сомнения.)) Как дите малое. В одном случае "раскрывать подробности – было бы некорректно", а в другом пожалуйста!))
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