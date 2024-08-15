Черчесов оценил новичков «Спартака», купленных у «Ференцвароша»

Экс-тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов сомневается, что Маркиньос и Миенти Абена усилят «Спартак».

Вингера купили у венгерского клуба за 5 миллионов евро, трансфер защитника уже согласован и обойдется москвичам в сумму до 1,5 миллиона евро.

– В «Спартаке» недавно дебютировал бразилец Маркиньос, который именно при вас появился в «Ференцвароше». Из московского клуба не звонили, чтобы узнать ваше мнение о нем?

– В «Спартаке» сегодня работает тренер, который работал с Маркиньосом уже после меня, так что ко мне не обращались. А вот из «Ростова» и «Локомотива» звонки были.

– Что же вы рассказали?

– Не стану раскрывать подробности – было бы некорректно по отношению к собеседникам.

Я читал, что Маркиньос тепло обо мне отзывался. Могу в ответ сказать, что он был в Будапеште достойным и надежным игроком для нашего тренерского штаба. Желаю ему удачи в Москве.

– Совсем скоро должен состояться еще один трансфер из «Ференцвароша» в «Спартак»: венгерские СМИ пишут, что суринамский центральный защитник Абена вылетел в Москву на медосмотр. Сможет ли он на пару с Маркиньосом кардинально усилить красно-белых?

– Хотелось бы ошибиться, но у меня, как хорошо знающего обоих, есть в этом сомнения.