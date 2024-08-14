Тарасов намерен удочерить брошенную в Курске девочку

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов решил удочерить ребенка.

Ранее футболист и его супруга Анастасия Костенко признались, что думают о приемном родительстве.

«У меня были такие мысли – сначала создать семью, родить своих детей, чего я и добился, и в дальнейшем подарить жизнь ребенку. Потому что это болезненная проблема у нас в стране – много детей, которых бросают, от которых отказываются мамы.

Когда мы отдыхали, прошла достаточно громкая новость, что в Курске мама выбросила младенца в поле. И молодой парень шел домой, случайно пошел по этому полю, нашел этого ребенка. Он еще был жив, его спасли. Он был чуть-чуть в ожогах от солнца. И, по-моему, «НТВ» сделали репортаж, что малышке ищут родителей. Ей уже дали имя Маша.

Мы с женой поговорили, обсудили. И она, и я реально готовы. Мы написали об этом пост. Если родители не найдутся, мы готовы этот вариант рассмотреть, приехать.

Это реально, не пустые слова. Уже обсудили с детьми. Милане 6 лет, ее первое впечатление: «Вы серьезно? Зачем?» Сначала не поняла, но потом мы объяснили, что бывают такие детки, их бросают, что у них нет родителей, как у тебя, показали картинку, что хотим сделать доброе дело, это будет твоя сестра.

На следующий день она сама подошла и сказала: «Я готова, давайте возьмем. Я буду ее любить, буду о ней заботиться». И периодически она нам теперь говорит: «Когда у нас уже появится?» Я говорю: «Подожди. Не давите», – заявил Тарасов.

В феврале у пары родился 4-й ребенок.

Всего у Тарасова пятеро детей.

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