Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тарасов намерен удочерить брошенную в Курске девочку

14 августа 2024, 17:32
22

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов решил удочерить ребенка.

Ранее футболист и его супруга Анастасия Костенко признались, что думают о приемном родительстве.

«У меня были такие мысли – сначала создать семью, родить своих детей, чего я и добился, и в дальнейшем подарить жизнь ребенку. Потому что это болезненная проблема у нас в стране – много детей, которых бросают, от которых отказываются мамы.

Когда мы отдыхали, прошла достаточно громкая новость, что в Курске мама выбросила младенца в поле. И молодой парень шел домой, случайно пошел по этому полю, нашел этого ребенка. Он еще был жив, его спасли. Он был чуть-чуть в ожогах от солнца. И, по-моему, «НТВ» сделали репортаж, что малышке ищут родителей. Ей уже дали имя Маша.

Мы с женой поговорили, обсудили. И она, и я реально готовы. Мы написали об этом пост. Если родители не найдутся, мы готовы этот вариант рассмотреть, приехать.

Это реально, не пустые слова. Уже обсудили с детьми. Милане 6 лет, ее первое впечатление: «Вы серьезно? Зачем?» Сначала не поняла, но потом мы объяснили, что бывают такие детки, их бросают, что у них нет родителей, как у тебя, показали картинку, что хотим сделать доброе дело, это будет твоя сестра.

На следующий день она сама подошла и сказала: «Я готова, давайте возьмем. Я буду ее любить, буду о ней заботиться». И периодически она нам теперь говорит: «Когда у нас уже появится?» Я говорю: «Подожди. Не давите», – заявил Тарасов.

  • В феврале у пары родился 4-й ребенок.
  • Всего у Тарасова пятеро детей.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

Еще по теме:
Тарасов прокомментировал свой скандальный перформанс в честь Путина 9
Тарасов заявил, что Россия может стать первой в рейтинге ФИФА 2
Дзюбу предложили клубу РПЛ 4
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Тарасов Дмитрий
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
САДЫЧОК
1723646133
Дичь! Не проверенная!
Ответить
paketiwe
1723646237
Если действительно так, то это очень сильный поступок.
Ответить
k611
1723647257
Благое дело
Ответить
DVOK68
1723647445
Поступок.
Ответить
Цугундeр
1723647855
Я подставлюсь . ( Но вы знаете ....не верю я Тарасову. Ни в чём .
Ответить
Damir07
1723648483
Брат ты как футболист может не криш но как семьянин молодец )))
Ответить
Garrincha58
1723648499
я думаю так, если делаешь доброе дело то в тишине
Ответить
R_a_i_n
1723649750
Уважение таким.
Ответить
Tokeyito
1723702066
Сначала хотел порадоваться, а потом подумал что обычное хайпожорство, забыли про него. Если бы Тарасов это сделал и спустя годы все узнали про данный поступок, вот это было бы действительно красиво и замечательно
Ответить
shh
1723784415
****** этот тарасов,все дети у него педзапущенные,лёха в три года только мычит ,а родителям и дела нет
Ответить
Главные новости
Мостовой оценил решение Головина не переходить в «Спартак»
16:25
Геркус вынес жесткий вердикт «Локомотиву»
15:54
3
ФотоФутболист АПЛ попал в аварию – его машина перевернулась
15:28
1
Павлюченко призвал российских футболистов уезжать из России
15:16
4
Реакция Мостового на уход Хлусевича из «Спартака»
14:55
1
Карседо – российскому судье: «Ты хороший человек и арбитр, мы тобой очень довольны»
14:37
4
Смородская одним словом описала летнюю трансферную кампанию «Локомотива»
14:25
2
Заболотный рассказал о «внутрянке» «Спартака»: «Было много обидчивых игроков»
14:20
2
ФотоКлуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
14:10
Стало известно, сколько клубов сыграет от России в еврокубках при снятии бана
13:21
9
Все новости
Все новости
Не забивший ни одного гола за «Спартак» Заболотный: «Те задачи, которые мне были объявлены, я выполнил»
16:33
Газзаев: «Возвращение России близко, чувствую»
16:20
1
Заболотный высказался о работе Карседо в «Спартаке»
15:40
Мусаев оценил игру Сафонова за «ПСЖ»
15:33
Карседо – российскому судье: «Ты хороший человек и арбитр, мы тобой очень довольны»
14:37
4
Смородская одним словом описала летнюю трансферную кампанию «Локомотива»
14:25
2
Заболотный рассказал о «внутрянке» «Спартака»: «Было много обидчивых игроков»
14:20
2
ФотоКлуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
14:10
Фото«Крылья» расстались с двумя нападающими
14:00
Фото«Балтика» подписала нападающего из Первой лиги
13:50
ФотоИгрок ЦСКА перебрался в клуб Второй лиги
13:30
Стало известно, сколько клубов сыграет от России в еврокубках при снятии бана
13:21
9
ФотоТоп-10 самых дорогих продаж в РПЛ летом
13:10
Фото«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
12:59
Переход в «Спартак» для Головина назвали понижением в классе
12:50
1
ФотоТоп-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
12:42
2
«Рубин» приобрел игрока «Зенита» за 30 миллионов рублей
12:28
Плата – о трансфере в «Динамо»: «Не знаю, что там придумали, у меня ничего не болит»
12:19
ФотоРПЛ выявила автора лучшего гола в июле и августе
12:03
2
Мусаев высказался о варианте с Дзюбой для «Краснодара»
11:52
1
Заболотный объяснил случайностью попадание допинга в свой организм
11:44
8
ФотоКлуб РПЛ подписал сербского игрока и воспитанника «Краснодара»
11:32
Где смотреть матч ЦСКА – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:22
Где смотреть матч «Динамо» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:19
Стал известен потенциальный новичок «Спартака» зимой
11:17
4
Где смотреть матч «Зенит» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:16
Где смотреть матч «Факел» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:13
Орлов – о перестройке в «Зените»: «Нужна свежая кровь»
10:47
17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+