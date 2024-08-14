Лапорта ответил болельщикам «Барсы» на просьбу подписать Уильямса

Президент «Барселоны» дал понять, что клуб не станет подписывать этим летом вингера «Атлетика» Нико Уильямса.

На матче с «Монако» за Кубок Гампера один из болельщиков каталонской команды встретил Лапорту и попросил его приобрести 22-летнего испанца. Жоан ответил ему: «Наш состав уже хорош».

Уильямс – победитель Евро-2024 в составе сборной Испании.

В прошлом сезоне Ла Лиги он забил 5 голов и сделал 11 ассистов в 31 матче.

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