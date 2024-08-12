Альварес трогательно попрощался с «Манчестер Сити»

Нападающий Хулиан Альварес сделал заявление в связи с уходом из «Манчестер Сити» в «Атлетико».

«Сегодня я прощаюсь с этим удивительным клубом, испытывая массу эмоций. Это были два особенных года. За это время я вырос и многому научился – и как игрок, и как человек.

Директорам и тренерскому штабу – спасибо за доверие и поддержку. Ваши наставления и видение помогли мне очень сильно вырасти.

Моим товарищам по команде – спасибо за каждый момент, который мы разделили, за усилия и самоотдачу на каждой тренировке и в каждом матче.

Я многому научился у каждого из вас, и у меня навсегда остались воспоминания и дружеские отношения.

Болельщикам – спасибо от всего сердца за огромную поддержку и за то, что с первого дня я чувствовал себя как дома. Я всегда буду гордиться тем, что был частью этой семьи.

«Манчестер Сити» всегда будет занимать особое место в моем сердце. Я желаю вам всяческих успехов в будущем и буду продолжать поддерживать клуб, где бы я ни находился», – сказал аргентинский футболист.