РФС назначил судей на 2-й тур Пути РПЛ Фонбет Кубка России

Стало известно, какие арбитры обслужат матчи второго тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
13 августа (вторник)
«Оренбург» – «Локомотив»: судья – Евгений Буланов, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Сергей Чебан, АВАР – Кирилл Левников; инспектор – Владимир Казьменко.
«Ростов» – «Химки»: судья – Роман Сафьян, помощники судьи – Андрей Болотенков, Игорь Князев; резервный судья – Константин Аверьянов; ВАР – Евгений Турбин, АВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Сергей Мацюра.
14 августа (среда)
ЦСКА – «Пари НН»: судья – Александр Машлякевич, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Максим Белокур; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Вера Опейкина, АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Николай Иванов.
«Рубин» – «Зенит»: судья – Михаил Черемных; помощники судьи – Адлан Хатуев, Хамид Талаев; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Владимир Москалeв, АВАР – Артур Фeдоров; инспектор – Алексей Резников.
«Динамо» Москва – «Динамо» Махачкала: судья – Егор Егоров; помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Сергей Каруненко; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Кирилл Левников, АВАР – Дмитрий Мосякин; инспектор – Юрий Баскаков.
«Крылья Советов» – «Спартак»: судья – Иван Абросимов; помощники судьи – Валентин Мурашов, Станислав Попков; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Виталий Мешков, АВАР – Денис Березнов; инспектор – Виктор Кулагин.
15 августа (четверг)
«Факел» – «Акрон»: судья – Ранэль Зияков; помощники судьи – Рашид Абусуев, Александр Богданов; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Евгений Кукуляк, АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Зуев.
«Краснодар» – «Ахмат»: судья – Василий Казарцев; помощники судьи – Дмитрий Жвакин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Алексей Сухой, АВАР – Игорь Демешко; инспектор – Сергей Французов.