Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

РФС назначил судей на 2-й тур Пути РПЛ Фонбет Кубка России

12 августа 2024, 14:51
3

Стало известно, какие арбитры обслужат матчи второго тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

13 августа (вторник)

«Оренбург» – «Локомотив»: судья – Евгений Буланов, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Сергей Чебан, АВАР – Кирилл Левников; инспектор – Владимир Казьменко.

«Ростов» – «Химки»: судья – Роман Сафьян, помощники судьи – Андрей Болотенков, Игорь Князев; резервный судья – Константин Аверьянов; ВАР – Евгений Турбин, АВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Сергей Мацюра.

14 августа (среда)

ЦСКА – «Пари НН»: судья – Александр Машлякевич, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Максим Белокур; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Вера Опейкина, АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Николай Иванов.

«Рубин»«Зенит»: судья – Михаил Черемных; помощники судьи – Адлан Хатуев, Хамид Талаев; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Владимир Москалeв, АВАР – Артур Фeдоров; инспектор – Алексей Резников.

«Динамо» Москва – «Динамо» Махачкала: судья – Егор Егоров; помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Сергей Каруненко; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Кирилл Левников, АВАР – Дмитрий Мосякин; инспектор – Юрий Баскаков.

«Крылья Советов» – «Спартак»: судья – Иван Абросимов; помощники судьи – Валентин Мурашов, Станислав Попков; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Виталий Мешков, АВАР – Денис Березнов; инспектор – Виктор Кулагин.

15 августа (четверг)

«Факел» – «Акрон»: судья – Ранэль Зияков; помощники судьи – Рашид Абусуев, Александр Богданов; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Евгений Кукуляк, АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Зуев.

«Краснодар» – «Ахмат»: судья – Василий Казарцев; помощники судьи – Дмитрий Жвакин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Алексей Сухой, АВАР – Игорь Демешко; инспектор – Сергей Французов.

Еще по теме:
Календарь группового этапа FONBET Кубка России
РФС создаст новый кубковый турнир 4
РФС – о скандале с жеребьевкой Кубка: «Чья-то пресс-служба создала эксцесс»
Источник: сайт РФС
Россия. Кубок Зенит Краснодар ЦСКА Динамо Локомотив Спартак Рубин Крылья Советов Ростов Ахмат Факел Нижний Новгород Оренбург Акрон Динамо Мх Химки Казарцев Василий Абросимов Иван Буланов Евгений Зияков Ранэль Машлякевич Александр Сафьян Роман Егоров Егор Черемных Михаил
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Max-Min-vkontakte
1723468507
Только не Вася!!!
Ответить
JIEGEHDA
1723471415
Краснодар Ахмат . И так норм при этом ещё Казарцева. Эх умеют же в РФС тушить пожар бензином . Думаю им нравится что они постоянно на суете и постоянно хайпятся . Как у нас часто говорят .:" грязный хайп тоже хайп"
Ответить
АКС-74У
1723627495
Назначены ноунеймы для тренировки их. Возможны сюрпризы.
Ответить
Главные новости
Геркус вынес жесткий вердикт «Локомотиву»
15:54
ФотоФутболист АПЛ попал в аварию – его машина перевернулась
15:28
Павлюченко призвал российских футболистов уезжать из России
15:16
2
Реакция Мостового на уход Хлусевича из «Спартака»
14:55
1
Карседо – российскому судье: «Ты хороший человек и арбитр, мы тобой очень довольны»
14:37
4
Смородская одним словом описала летнюю трансферную кампанию «Локомотива»
14:25
2
Заболотный рассказал о «внутрянке» «Спартака»: «Было много обидчивых игроков»
14:20
1
ФотоКлуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
14:10
Стало известно, сколько клубов сыграет от России в еврокубках при снятии бана
13:21
7
ФотоТоп-10 самых дорогих продаж в РПЛ летом
13:10
Все новости
Все новости
Тренер «Спартака», выступавший за сборную России, вновь сыграл в Кубке в 39 лет
9 сентября
«Не до хрена ли чести этим пассажирам»: Радимов раскритиковал два российских клуба
9 сентября
3
ВидеоСпартаковец Мохаммади в третий раз за месяц ассистировал после сальто с аута
8 сентября
5
ВидеоГол «Спартака» признан лучшим в 3-м туре Кубка России
6 сентября
3
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
4 сентября
Жесткое заявление Черчесова после 0:3 от «Динамо»
4 сентября
1
Черчесов – журналисту: «Я тебя прощаю, но вещи не путайте»
4 сентября
13
Черчесов высказался о разгромном поражении «Ахмата» от «Динамо»
3 сентября
Шварц прокомментировал кубковую победу «Динамо» над «Ахматом»
3 сентября
Бомбардирский рекорд Кубка России повторили дважды за два дня
3 сентября
Кубок России. «Динамо» уверенно победило «Ахмат» (3:0)
3 сентября
3
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конференции
3 сентября
17
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
3 сентября
7
Тренер «Родины» назвал сомнительное решение судьи в игре со «Спартаком»
3 сентября
11
Реакция Соболева на повторение бомбардирского рекорда Кубка России
3 сентября
Карседо прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Родиной»
2 сентября
11
Кубок России. «Балтика» по пенальти проиграла «Крыльям Советов»
2 сентября
4
Кубок России. «Спартак» добыл волевую победу над «Родиной» (3:1) благодаря дублю Солари
2 сентября
70
Евсеев объяснил кубковое поражение «Динамо Мх» от «Зенита»
2 сентября
Семак прокомментировал кубковую победу «Зенита» над махачкалинским «Динамо»
2 сентября
1
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов: «Если бы я был футболистом, Ходжа просто так бы не ушел»
2 сентября
2
Кубок России. «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» (3:0) благодаря дублю Соболева
2 сентября
25
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
2 сентября
16
Соболев повторил бомбардирский рекорд Кубка России
2 сентября
3
Тренер «Рубина» Артига прокомментировал кубковую победу над «Оренбургом»
2 сентября
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
2 сентября
9
Кубок России. «Рубин» по пенальти обыграл «Оренбург»
2 сентября
4
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо Мх»: 2 сентября 2026
2 сентября
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+