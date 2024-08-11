Рабинер объяснил, почему «Спартак» не победил «Ахмат»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер оценил исход матча 4-го тура РПЛ «Спартак» – «Ахмат» (0:0).

«Спартак» просто не нашел способа совладать с типичной и предсказуемой тактикой приезжей команды из нижней части таблицы. На победу он не наиграл, и проиграть (момент Богосаваца) мог с той же вероятностью, что и выиграть (момент Виллиана Жозе).

0:0 абсолютно по делу», – написал журналист.

У «Спартака» 4 матча без поражений подряд.

«Спартак» не смог победить «Ахмат» в 5-й раз подряд.

Москвичи идут в РПЛ 5-ми.

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