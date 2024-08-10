Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Шэньхуа» Слуцкого разгромил соперника в следующей игре после поражения

«Шэньхуа» Слуцкого разгромил соперника в следующей игре после поражения

10 августа 2024, 17:15
2

В матче 22-го тура чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа», который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, разгромил «Наньтун Чжиюнь» со счетом 5:1.

Команда Слуцкого занимает 2-е место с 58 очками после 23 матчей. У лидирующего «Шанхай Порт» в активе 63 очка.

В прошлом туре «Шанхай Шэньхуа» потерпел первое поражение в сезоне от «Бэйцзин Гоань».

Китай. Суперлига. 22-й тур

Шанхай Шэньхуа – Наньтун Чжиюнь – 5:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Амаду, 17; 2:0 – Андре Луис, 33 (с пенальти); 3:0 – Андре Луис, 45+3; 4:0 – У Си, 72; 4:1 – Сюй Цзюньминь, 75; 5:1 – Чхан Шиничхи, 86.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

Еще по теме:
Китайская сталкерша довела Слуцкого до паранойи: «Она везде появлялась, реально страшно» 4
«Шанхай Шэньхуа» выиграл 3 из 4 матчей после отставки Слуцкого 2
Бубнов – о месте Слуцкого в российском футболе: «В сборной, вместо Карпина» 3
Источник: «Бомбардир»
Китай. Суперлига Наньтун Чжиюнь Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Benifacto
1723300697
не разу не проигрывал и второй)))))значит и на первом месте не разу не проигрывали!
Ответить
jorrie966
1723307051
Xoтите не плaтить штpaфы? это вполне реально. Японский видeоpегистpатор с pадaр-дeтектopом, паpктpоникoм, с датчикaми движeния и yдара, кaмеpой зaднeго вида и другими функциями - обeзoпасит и зaщитит от штpафoв и подстав, вcегo за пoлцeны-==-- https://e.vg/fugicar
Ответить
Главные новости
Павлюченко призвал российских футболистов уезжать из России
15:16
Реакция Мостового на уход Хлусевича из «Спартака»
14:55
1
Карседо – российскому судье: «Ты хороший человек и арбитр, мы тобой очень довольны»
14:37
3
Смородская одним словом описала летнюю трансферную кампанию «Локомотива»
14:25
1
Заболотный рассказал о «внутрянке» «Спартака»: «Было много обидчивых игроков»
14:20
1
ФотоКлуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
14:10
Стало известно, сколько клубов сыграет от России в еврокубках при снятии бана
13:21
7
ФотоТоп-10 самых дорогих продаж в РПЛ летом
13:10
ФотоТоп-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
12:42
1
Плата – о трансфере в «Динамо»: «Не знаю, что там придумали, у меня ничего не болит»
12:19
Все новости
Все новости
Слуцкий высказался о завершении карьеры
9 сентября
3
Российский футболист близок к победе в чемпионате Китая
7 сентября
3
Сорокин сравнил цены на продукты в России и Китае
4 сентября
Китайская сталкерша довела Слуцкого до паранойи: «Она везде появлялась, реально страшно»
27 августа
4
«Шанхай Шэньхуа» выиграл 3 из 4 матчей после отставки Слуцкого
22 августа
2
«Шанхай Шэньхуа» выиграл второй матч подряд после отставки Слуцкого
15 августа
7
«Шанхай Шэньхуа» объявил имя преемника Слуцкого
13 августа
Бубнов высмеял Слуцкого
11 августа
6
Слуцкий сообщил, что китайцы оплакивали его уход из «Шэньхуа»
10 августа
2
Гурцкая – о Слуцком: «В «Динамо» быстрее, чем в ЦСКА»
4 августа
1
Селюк – о Слуцком: «Будет частым гостем у Генича с Нобелем, у Гурцкая с еще одним знатоком футбола»
4 августа
5
Названо условие для возвращения Слуцкого в Россию
4 августа
5
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
3 августа
5
Слуцкий оригинально попрощался с «Шанхай Шэньхуа»
3 августа
2
Ловчев высказался о возвращении Слуцкого в РПЛ
3 августа
1
Семин двумя словами описал Слуцкого
3 августа
9
Мостовой – о Слуцком: «Два раза обосрался с командой, которая первые места занимала»
3 августа
23
Реакция Пономарева на увольнение Слуцкого из «Шанхай Шэньхуа»
3 августа
12
Заявление «Шанхай Шэньхуа» об отставке Слуцкого
3 августа
3
Губерниев оценил уход Слуцкого из «Шанхай Шэньхуа»
3 августа
Реакция Мостового на уход Слуцкого из «Шанхая»: «Все, что я говорил, произошло»
3 августа
19
⚡ Слуцкий объявил об уходе из «Шанхай Шэньхуа»
2 августа
17
«Шанхай» Слуцкого вновь проиграл и находится в 4 очках от зоны вылета в чемпионате Китая
2 августа
Российский игрок забил 4-й гол в чемпионате Китая и спас свою команду от поражения
27 июля
«Шэньхуа» Слуцкого проиграл в дерби и опустился на 12-е место
25 июля
5
Российский игрок не реализовал послематчевый пенальти в Кубке Китая, его клуб вылетел
22 июля
«Шэньхуа» Слуцкого разгромил соперника в Кубке Китая
21 июля
«Шэньхуа» Слуцкого вновь проиграл
18 июля
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+