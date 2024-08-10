«Шэньхуа» Слуцкого разгромил соперника в следующей игре после поражения

В матче 22-го тура чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа», который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, разгромил «Наньтун Чжиюнь» со счетом 5:1.

Команда Слуцкого занимает 2-е место с 58 очками после 23 матчей. У лидирующего «Шанхай Порт» в активе 63 очка.

В прошлом туре «Шанхай Шэньхуа» потерпел первое поражение в сезоне от «Бэйцзин Гоань».

Китай. Суперлига. 22-й тур

Шанхай Шэньхуа – Наньтун Чжиюнь – 5:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Амаду, 17; 2:0 – Андре Луис, 33 (с пенальти); 3:0 – Андре Луис, 45+3; 4:0 – У Си, 72; 4:1 – Сюй Цзюньминь, 75; 5:1 – Чхан Шиничхи, 86.

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