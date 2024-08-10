Карпин в резкой форме прокомментировал ничью «Ростова» с «Рубином»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после ничьей с «Рубином» (1:1) в 4-м туре РПЛ. Он остался недоволен игрой своей команды во втором тайме.

– Есть ли рецепт, как дожимать соперников в таких матчах, как сегодня, чтобы решать всe раньше финального свистка?

– Либо забивать в первом тайме, когда всe дается хорошо, либо не выходить так на второй тайм, как в первые 15 минут.

– Что случилось? «Рубин» был настолько заряжен после перерыва, либо «Ростов» в чем‑то подсел и сбавил в инициативе?

– После перерыва нельзя подсесть, просто начали заниматься хренью, катать яйца, называется.

– Есть ли этому объяснение?

– Пока нет.

– Что позитивного можно вынести из этого матча?

– Первый тайм.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?