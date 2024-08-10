Иву из «Рубина» пожаловался на дорогу на матч с «Ростовом»

Полузащитник «Рубина» Угочукву Иву поделился эмоциями после матча 4-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

«В Ростове всегда сложно играть, в том числе из-за того, что дорога длинная. После такой дороги всегда играется непросто.

Удивил ли «Ростов»? Мы знали, чем сильна эта команда. Знали, что они очень активно прессингуют, мы к этому готовились и рады, что с этим удалось справиться», – сказал Иву.

Армянин в РПЛ год.

У «Рубина» 1 победа в 4 турах.

Следующий соперник по РПЛ – «Акрон» (19 августа).

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