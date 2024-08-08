Денисов рассказал, как в 13 лет пил водку

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Игорь Денисов поделился подробностями своей работы в детском футболе. Он работает в академии «Торпедо» с игроками 2011 года рождения.

– Я знаю свое детство. 11 лет – это уже... Я сейчас с 12-летними общаюсь не как с детьми. Я в 13 лет водку пил.

– Водку пил в 13 лет?

– Да. И че? Это не дети. Я считаю, что это уже взрослые, адекватно понимающие люди. Я им говорю: «Ты встаешь с утра и принимай решение, как тебе жить. И отвечай за это решение». Я считаю, что в 12-13 лет говорить ребенку, что результат не важен…. Результат важен, но какими способами? У меня был случай в моей команде. Раздался звонок: ребята подрались в школе. Пацанам 13 лет, а они уже выясняют, кто из них альфа-самец, а может, самец, я не знаю. Это капец, рукоприкладство. А эти ребята привозные. Я их привез, они у меня живут в интернате. Они у меня живут в отличных условиях, в идеальных условиях. Я их отправил в школу, и в этой школе они подрались. Я сижу и думаю: «Что мне делать?» Вот что мне делать? Я молодой специалист в этой профессии. Я долго думал и решил. Я их вызвал и сказал: «Ребята, вы позорите мою фамилию, потому что директор меня знает». Я говорю: «Я за драки, я приветствую драки. Но только выясняйте отношения за то, что кто-то не добежал. Вы можете драться в раздевалке».

– То есть ты это приветствуешь?

– Конечно. Я разберусь, дверь закрою – и выясняйте. Но в раздевалке, за футбол, а не в общественном месте, где там все на тебя смотрят. Я против этого. Выходите на улицу, делайте что хотите, чтобы вас не видели. В квартире закрывайтесь и деритесь один на один. Вот. Мы с ними поговорили, и я сделал так. Я сделал им 50 по 100 пробеганий, 100 метров за 16 секунд. Сказал: «Еще раз ударите – сделаете сто. Не выбежите за 16 секунд – прямо с билетом домой». И это были два ведущих игрока.

– И что, они в команде сейчас?

– Они в команде, да.