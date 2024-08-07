Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Колыванов высказался о ситуации между Карпиным и Глушенковым

Колыванов высказался о ситуации между Карпиным и Глушенковым

7 августа 2024, 07:53
5

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов считает, что нападающий «Зенита» Максим Глушенков получит вызов в национальную команду на матчи, которые пройдут в сентябре.

– Как оцените новых соперников национальной команды?

– Сыграет и сыграет. Нужно же с кем-то играть. Давайте дождемся сентября.

– Как считаете, Глушенков получит вызов в сборную?

– С такой игрой, конечно, получит.

– Если Глушенков не попадет в заявку сборной, то можно ли сравнивать эту ситуацию с конфликтом Дзюбы и Карпина?

– Думаю, что с такой игрой любого футболиста вызовут. Карпин – взрослый и достаточно интеллигентный человек. Они найдут общее понимание.

  • По данным «Спорт-Экспресса», сборная России в сентябре сыграет с Вьетнамом и Таиландом. Оба матча состоятся во Вьетнаме.
  • Ранее комментатор Дмитрий Шнякин сообщил, что у Глушенкова возник конфликт с главным тренером сборной России Валерием Карпиным из-за отказа выходить на замену в одном из матчей.
  • Глушенков провел 2 матча за сборную России – с Кыргызстаном в 2022 году и с Катаром в 2023-м.

Еще по теме:
«Пидарасы!»: Слуцкий – после второго увольнения за месяц 2
Медиафутбольная сборная России в дебютном матче Слуцкого победила Таджикистан – 4:3! 7
Слуцкому и Дзагоеву подарили квартиры в Таджикистане 11
Источник: «Спорт день за днём»
Товарищеские матчи. Сборные Россия Глушенков Максим Колыванов Игорь Карпин Валерий
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1723010705
Респект Игорю, не стал раздувать из мухи слона.
Ответить
SLADE2019
1723011287
Слишком много времени вопросу взаимоотношений между не выдающимися тренером и игроком уделяется.
Ответить
prostotak2023
1723021188
Если сейчас пудель не вызовет глуша, то пуделя автоматом нужно убирать от сборной
Ответить
Xesus
1723040581
Отцепить бунтаря
Ответить
Главные новости
Заболотный рассказал о «внутрянке» «Спартака»: «Было много обидчивых игроков»
14:20
Ротенберг предложил сыграть матч между сборными России по футболу и хоккею
13:40
2
Стало известно, сколько клубов сыграет от России в еврокубках при снятии бана
13:21
4
ФотоТоп-10 самых дорогих продаж в РПЛ летом
13:10
ФотоТоп-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
12:42
1
Плата – о срыве трансфера в «Динамо»: «Не знаю, что там придумали, у меня ничего не болит»
12:19
ФотоРПЛ выявила автора лучшего гола в июле и августе
12:03
1
Мусаев высказался о варианте с Дзюбой для «Краснодара»
11:52
1
Заболотный объяснил случайностью попадание допинга в свой организм
11:44
8
Стал известен потенциальный новичок «Спартака» зимой
11:17
4
Все новости
Все новости
Вендела назвали хорошей боевой единицей для сборной России
9 сентября
6
Известны соперники сборной России на октябрь
8 сентября
18
Ривалдо высказался о возможной победе России на чемпионате мира
5 сентября
Слуцкий резко отреагировал на второе увольнение за месяц
5 сентября
20
Медиафутбольная сборная России в дебютном матче Слуцкого победила Таджикистан – 4:3!
4 сентября
8
ВидеоСлуцкому и Дзагоеву подарили квартиры в Таджикистане
4 сентября
12
Расширенный состав сборной России на осенний сбор
4 сентября
18
Молодежная сборная России сыграет 3 матча со сборными из Европы
3 сентября
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России
3 сентября
3
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?»
1 сентября
4
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
1 сентября
47
ФотоБывший тренер «Сочи» возглавил сборную Южной Кореи
1 сентября
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит»
28 августа
12
Игрок сборной России начал новый сезон в молодежке «Манчестер Юнайтед»
26 августа
Оздоев дал негативный прогноз насчет снятия бана с России
20 августа
Бубнов – о месте Слуцкого в российском футболе: «В сборной, вместо Карпина»
19 августа
3
Роберто Карлос прокомментировал информацию об обращении в ислам
19 августа
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
19 августа
1
Россия может сыграть еще один матч с участником ЧМ-2026 в сентябре
18 августа
6
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
16 августа
Игрок «Родины» попросился в сборную России после хет-трика
15 августа
7
Радимов двумя словами описал ближайшего соперника России
15 августа
Участник Евро-2020 сообщил об уходе из сборной России
14 августа
1
Сборная России назвала первого соперника на сентябрь
14 августа
5
Нагучев назвал худший матч, который он комментировал: «Просто ужас»
14 августа
1
Нагучев объяснил, как относиться к сборной России в период бана
14 августа
1
Стало известно, поедет ли сборная России на турнир в Ирак
12 августа
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
11 августа
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+