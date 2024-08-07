Колыванов высказался о ситуации между Карпиным и Глушенковым

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов считает, что нападающий «Зенита» Максим Глушенков получит вызов в национальную команду на матчи, которые пройдут в сентябре.

– Как оцените новых соперников национальной команды?

– Сыграет и сыграет. Нужно же с кем-то играть. Давайте дождемся сентября.

– Как считаете, Глушенков получит вызов в сборную?

– С такой игрой, конечно, получит.

– Если Глушенков не попадет в заявку сборной, то можно ли сравнивать эту ситуацию с конфликтом Дзюбы и Карпина?

– Думаю, что с такой игрой любого футболиста вызовут. Карпин – взрослый и достаточно интеллигентный человек. Они найдут общее понимание.