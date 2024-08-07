Колыванов высказался о ситуации между Карпиным и Глушенковым

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов считает, что нападающий «Зенита» Максим Глушенков получит вызов в национальную команду на матчи, которые пройдут в сентябре.
– Как оцените новых соперников национальной команды?
– Сыграет и сыграет. Нужно же с кем-то играть. Давайте дождемся сентября.
– Как считаете, Глушенков получит вызов в сборную?
– С такой игрой, конечно, получит.
– Если Глушенков не попадет в заявку сборной, то можно ли сравнивать эту ситуацию с конфликтом Дзюбы и Карпина?
– Думаю, что с такой игрой любого футболиста вызовут. Карпин – взрослый и достаточно интеллигентный человек. Они найдут общее понимание.
- По данным «Спорт-Экспресса», сборная России в сентябре сыграет с Вьетнамом и Таиландом. Оба матча состоятся во Вьетнаме.
- Ранее комментатор Дмитрий Шнякин сообщил, что у Глушенкова возник конфликт с главным тренером сборной России Валерием Карпиным из-за отказа выходить на замену в одном из матчей.
- Глушенков провел 2 матча за сборную России – с Кыргызстаном в 2022 году и с Катаром в 2023-м.
Источник: «Спорт день за днём»