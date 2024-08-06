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Комментатор Пирожков ответил на претензии «Факела»

6 августа 2024, 22:22
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Комментатор «Матч ТВ» Олег Пирожков согласился извиниться перед «Факелом».

  • Во время аналитики кубкового матча «Зенит» – «Факел» (3:0) Пирожков назвал игру гостей «убогой».
  • Воронежский клуб направил письмо генпродюсеру «Матч ТВ» Александру Тащину.
  • В «Факеле» отметили, что комментатор поступил неприемлемо и бестактно.

«В Воронеже очень преданные болельщики. Олдскул. Респект. Сердитые, но настоящие. Обложили, конечно, нещадно... Но за своих. Лучше так, чем целлофан.

Воронеж, простите меня! Я не упырь. Если чувствую, что был неправ – всегда признаю. Скорее раньше, чем позже.

Обидел людей, потому что сам-то давно забыл, как это – быть болельщиком. Может, просто завидую в глубине души. Обидеть, когда говорил про «убогий футбол», точно не хотел. Но раз так случилось – мне жаль.

В эфире попрошу прошения, обещаю. Где обидел – там и покаюсь. Сегодня покаюсь перед воронежскими. В 23:00. Там же. Вот мое слово.

«Убогим» назвал не клуб, а его футбол в конкретных матчах. «Гопарями» назвал не воронежских болельщиков вообще, а тех конкретных, кто пришeл с оскорблениями.

Посты не прячу, фактов не отрицаю. Но!.. Категорически неправильно выбрал: а) форму высказывания б) время.

А главное – не подумал о чувствах людей. Вот за это буду просить прощения. Сегодня в 23:00 в прямом эфире «Матч ТВ». Не за страх. За совесть», – написал Пирожков в своем телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал Олега Пирожкова
Россия. Премьер-лига Факел
Комментарии (1)
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paracetamol
1723021750
С комментаторами беда, как с судьями, если не хуже!
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