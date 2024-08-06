Овчинников – о сборной России: «Команда недооценена – мы ни в чем не уступаем лучшим европейским сборным»

Сергей Овчинников высказался об уровне сборной России.

– Вы сказали, что болеете только за сборную России. За что могла бы побороться наша команда на Евро?

– Это всe очень абстрактно. В последнее время у нас появились очень талантливые молодые футболисты европейского уровня: Глушенков, Пиняев, Горшков и так далее.

Это те игроки, которые будут определять развитие российского футбола в ближайшем будущем. Мы ни в чeм не уступаем лучшим европейским сборным, наша команда недооценена.

К сожалению, сейчас мы не можем проверить силу нашей команды. Но тот факт, что у нас стали появляться очень сильные молодые футболисты, вселяет оптимизм.

Когда мы будем допущены до соревнований, то будем очень конкурентоспособны.