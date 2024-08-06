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  • Овчинников – о сборной России: «Команда недооценена – мы ни в чем не уступаем лучшим европейским сборным»

Овчинников – о сборной России: «Команда недооценена – мы ни в чем не уступаем лучшим европейским сборным»

6 августа 2024, 19:10
5

Сергей Овчинников высказался об уровне сборной России.

– Вы сказали, что болеете только за сборную России. За что могла бы побороться наша команда на Евро?

– Это всe очень абстрактно. В последнее время у нас появились очень талантливые молодые футболисты европейского уровня: Глушенков, Пиняев, Горшков и так далее.

Это те игроки, которые будут определять развитие российского футбола в ближайшем будущем. Мы ни в чeм не уступаем лучшим европейским сборным, наша команда недооценена.

К сожалению, сейчас мы не можем проверить силу нашей команды. Но тот факт, что у нас стали появляться очень сильные молодые футболисты, вселяет оптимизм.

Когда мы будем допущены до соревнований, то будем очень конкурентоспособны.

  • Сборная России отстранена от официальных соревнований с 2022 года.
  • Последний товарищеский матч команда провела 7 июня против Белоруссии (4:0).
  • В сентябре россияне собираются встретиться с Таиландом и Вьетнамом.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Россия Овчинников Сергей
Комментарии (5)
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FCSpartakM
1722961487
Горшков мог бы заменить Менди в реале,но он патриот своей страны и играет за копейки в зените
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...уефан
1722962158
...так-то оно, конечно может так и быть, но... Карманник может доказать свои компетенции только на реальном кармане, а все шлифовки на кармане жены, которую он обнимает и которую сам же и зарядил купюрами - вне зачёта)...
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Cleaner
1722966122
Овчинников, да ты с дуба рухнул!!!...(((
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ВетеR
1722966858
нет слов ... рпл не уступает лучшим чемпионатам, сборная лучшим сборным... дол...б
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balam
1722990295
а я с Боссом соглашусь.и на Евро 24 ,без наших балбесов,реально было скучно
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