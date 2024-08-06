«Бавария» нацелилась на трансфер хавбека «ПСЖ»

«Бавария» сохраняет интерес к 21-летнему атаующему полузащитнику «ПСЖ» Хави Симонсу. Ранее стало известно, что футболист второй год подряд проведет в аренде в «РБ Лейпциг».

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, в «Баварии» уже обсуждался возможный трансфер нидерландца в 2025 году.

Отмечается, что после сезона-2024/25 у Симонса останется два года по контракту с парижанами, что может уменьшить его стоимость.