«Бавария» нацелилась на трансфер хавбека «ПСЖ»

«Бавария» сохраняет интерес к 21-летнему атаующему полузащитнику «ПСЖ» Хави Симонсу. Ранее стало известно, что футболист второй год подряд проведет в аренде в «РБ Лейпциг».
По данным журналиста Флориана Плеттенберга, в «Баварии» уже обсуждался возможный трансфер нидерландца в 2025 году.
Отмечается, что после сезона-2024/25 у Симонса останется два года по контракту с парижанами, что может уменьшить его стоимость.
- В прошлом сезоне он провел за «РБ Лейпциг» 43 матча, забил 10 голов, отдал 15 передач.
- На Евро-2024 Хави Симонс сыграл за сборную Нидерландов 6 матчей, отметился 1 голом и 3 результативными пасами.