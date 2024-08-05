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  • «Зальцбург» – «Твенте»: прогноз на матч 3-го раунда Лиги чемпионов, 6 августа

«Зальцбург» – «Твенте»: прогноз на матч 3-го раунда Лиги чемпионов, 6 августа

5 августа 2024, 12:14

Матч 3-го раунда Лиги чемпионов между «Зальцбургом» и «Твенте» пройдет на стадионе «Ред Булл Арена» 6 августа 2024 года. Оба клуба показывают хорошие результаты в последних играх. Рассмотрим статистику и результаты последних матчей, чтобы сделать обоснованный прогноз на исход этой встречи.

Анализ команды «Зальцбург»

  • Форма: В последних 5 играх «Зальцбург» забил 16 голов и пропустил 4, демонстрируя высокую результативность и надежную оборону.
  • Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 3.20 за игру, а пропускают они в среднем 0.80 гола за игру.

Недавние результаты:

  • Победа над «ГАК» (3-2)
  • Победа над «Дорнбирном» (6-0)
  • Победа над «Шеффилд Уэнсдей» (4-0)
  • Победа над «Риекой» (1-0)
  • Ничья со «Спартой Прага» (2-2)

«Зальцбург» находится в отличной форме, побеждая в 4 последних матчах и показывая высокую результативность.

Анализ команды «Твенте»

  • Форма: В последних 5 играх «Твенте» забил 13 голов и пропустил 7, показывая хорошую атакующую игру.
  • Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 2.60 за игру, а пропускают они в среднем 1.40 гола за игру.

Недавние результаты:

  • Ничья с «Шальке» (0-0)
  • Ничья с «Сент-Труйденом» (2-2)
  • Ничья с «Мазеруэллом» (2-2)
  • Победа над «Зволле» (2-1)
  • Победа над «Волендамом» (7-2)

«Твенте» также находится в хорошей форме, но команда часто играет вничью в последних матчах.

Прогноз на матч

Учитывая текущую форму команд, их результаты в последних матчах и преимущество домашнего поля у «Зальцбурга», можно ожидать, что хозяева будут стремиться доминировать в этом матче. «Зальцбург» показывает отличную результативность и надежную оборону, в то время как «Твенте» испытывает некоторые проблемы в защите, хотя и забивает достаточно много.

Рекомендация: Победа хозяев («Зальцбург») за коэффициент 1.80

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Твенте Зальцбург
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