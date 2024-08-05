Матч 3-го раунда Лиги чемпионов между «Мальме» и «ПАОК» пройдет на Сведбанк Стэдион 6 августа 2024 года. Обе команды показывают разную форму и результаты в последних матчах. Давайте рассмотрим статистику и результаты последних игр, чтобы сделать обоснованный прогноз на исход этого матча.

Анализ команды «Мальме»

Форма : В последних 5 играх «Мальме» забил 11 голов и пропустил 10, показывая высокую результативность, но ненадежную оборону.

: В последних 5 играх «Мальме» забил 11 голов и пропустил 10, показывая высокую результативность, но ненадежную оборону. Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 2.20 за игру, а пропускают они в среднем 2.00 гола за игру.

Недавние результаты:

Поражение от «КИ Клаксвик» (2-3)

Поражение от «Сириуса» (0-1)

Победа над «КИ Клаксвик» (4-1)

Победа над «Сириусом» (4-3)

Поражение от «Мьелльбю» (1-2)

«Мальме» не проигрывает в 11 из 13 последних матчей дома и стабильно забивает в последних играх.

Анализ команды «ПАОК»

Форма : В последних 5 играх «ПАОК» забил 6 голов и пропустил 7, показывая среднюю результативность и ненадежную оборону.

: В последних 5 играх «ПАОК» забил 6 голов и пропустил 7, показывая среднюю результативность и ненадежную оборону. Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 1.20 за игру, а пропускают они в среднем 1.40 гола за игру.

Недавние результаты:

Победа над «Борац Баня-Лука» (1-0)

Победа над «Борац Баня-Лука» (3-2)

Поражение от «Витесса» (1-2) в товарищеском матче

Поражение от «Юниона» (1-2) в товарищеском матче

Поражение от «Хиберниана» (0-1) в товарищеском матче

«ПАОК» показывает нестабильные результаты в последних матчах, пропуская в большинстве игр.

Прогноз на матч

Учитывая текущую форму команд, их результаты в последних матчах и домашнее преимущество «Мальме», можно ожидать, что хозяева будут стремиться доминировать в этом матче. «Мальме» показывает высокую результативность, несмотря на некоторые проблемы в обороне. «ПАОК» же, несмотря на свои успехи, демонстрирует нестабильную игру, особенно в обороне.

Рекомендация: Победа хозяев («Мальме») за коэффициент 1.85