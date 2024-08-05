Первый матч 3-го раунда Лиги чемпионов между «Карабахом» и «Лудогорцем» пройдет на Республиканском стадионе им. Тофика Бахрамова 6 августа 2024 года. Оба клуба показывают хорошие результаты в последних матчах, что делает этот матч интересным для анализа. Давайте рассмотрим статистику и результаты последних матчей, чтобы сделать обоснованный прогноз на исход этого матча.

Анализ команды «Карабах»

Форма : В последних 5 играх «Карабах» забил 14 голов и пропустил 2, показывая отличную результативность и надежную оборону.

: В последних 5 играх «Карабах» забил 14 голов и пропустил 2, показывая отличную результативность и надежную оборону. Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 2.80 за игру, а пропускают они в среднем 0.40 гола за игру.

Недавние результаты:

Победа над «Араз-Нахчываном» (4-1)

Победа над «Линкольном» (5-0)

Победа над «Линкольном» (2-0)

Победа над «Славеном» (1-0) в товарищеском матче

Победа над «Викторией Пльзень» (2-1) в товарищеском матче

«Карабах» побеждает в 5 последних матчах и стабильно забивает, что говорит о хорошей форме команды под руководством Гурбана Гурбанова.

Анализ команды «Лудогорец»

Форма : В последних 5 играх «Лудогорец» забил 8 голов и пропустил 3, показывая хорошую результативность и надежную оборону.

: В последних 5 играх «Лудогорец» забил 8 голов и пропустил 3, показывая хорошую результативность и надежную оборону. Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 1.60 за игру, а пропускают они в среднем 0.60 гола за игру.

Недавние результаты:

Победа над «Арда» (5-1)

Поражение от «Динамо Минск» (0-1)

Победа над «Динамо Минск» (2-0)

Победа над «ЦСКА София» (1-0)

Поражение от «Динамо Батуми» (0-1)

«Лудогорец» показывает хорошие результаты в последних матчах, но имеет некоторые проблемы с сильными соперниками.

Личные встречи

В последних личных встречах между этими командами:

22.06.2019 : «Лудогорец» 2-0 «Карабах» (товарищеский матч)

: «Лудогорец» 2-0 «Карабах» (товарищеский матч) 23.06.2018: «Лудогорец» 1-1 «Карабах» (товарищеский матч)

Прогноз на матч

Учитывая текущую форму команд, их результаты в последних матчах и личные встречи, «Карабах» выглядит немного более стабильным и уверенным соперником. Команда показывает отличную результативность и играет на своем поле, что является значительным преимуществом. «Лудогорец» также находится в хорошей форме, но имеет некоторые проблемы с сильными соперниками, что может сказаться на их игре.

Рекомендация: Победа хозяев («Карабах») за коэффициент 2.00