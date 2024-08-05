Первый матч 3-го раунда Лиги чемпионов между «Карабахом» и «Лудогорцем» пройдет на Республиканском стадионе им. Тофика Бахрамова 6 августа 2024 года. Оба клуба показывают хорошие результаты в последних матчах, что делает этот матч интересным для анализа. Давайте рассмотрим статистику и результаты последних матчей, чтобы сделать обоснованный прогноз на исход этого матча.
Анализ команды «Карабах»
- Форма: В последних 5 играх «Карабах» забил 14 голов и пропустил 2, показывая отличную результативность и надежную оборону.
- Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 2.80 за игру, а пропускают они в среднем 0.40 гола за игру.
Недавние результаты:
- Победа над «Араз-Нахчываном» (4-1)
- Победа над «Линкольном» (5-0)
- Победа над «Линкольном» (2-0)
- Победа над «Славеном» (1-0) в товарищеском матче
- Победа над «Викторией Пльзень» (2-1) в товарищеском матче
«Карабах» побеждает в 5 последних матчах и стабильно забивает, что говорит о хорошей форме команды под руководством Гурбана Гурбанова.
Анализ команды «Лудогорец»
- Форма: В последних 5 играх «Лудогорец» забил 8 голов и пропустил 3, показывая хорошую результативность и надежную оборону.
- Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 1.60 за игру, а пропускают они в среднем 0.60 гола за игру.
Недавние результаты:
- Победа над «Арда» (5-1)
- Поражение от «Динамо Минск» (0-1)
- Победа над «Динамо Минск» (2-0)
- Победа над «ЦСКА София» (1-0)
- Поражение от «Динамо Батуми» (0-1)
«Лудогорец» показывает хорошие результаты в последних матчах, но имеет некоторые проблемы с сильными соперниками.
Личные встречи
В последних личных встречах между этими командами:
- 22.06.2019: «Лудогорец» 2-0 «Карабах» (товарищеский матч)
- 23.06.2018: «Лудогорец» 1-1 «Карабах» (товарищеский матч)
Прогноз на матч
Учитывая текущую форму команд, их результаты в последних матчах и личные встречи, «Карабах» выглядит немного более стабильным и уверенным соперником. Команда показывает отличную результативность и играет на своем поле, что является значительным преимуществом. «Лудогорец» также находится в хорошей форме, но имеет некоторые проблемы с сильными соперниками, что может сказаться на их игре.
Рекомендация: Победа хозяев («Карабах») за коэффициент 2.00