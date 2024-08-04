Круговой высказался о конкуренции ЦСКА с «Зенитом»

Защитник ЦСКА Данил Круговой дал комментарий после победы над «Оренбургом» (5:1) в 3-м туре РПЛ. Московская команда набрала семь очков и занимает третье место в турнирной таблице.

– Хорошая победа. Много моментов создали, много организовали. К сожалению, пропустили.

– Обсуждали результативность с Николичем?

– Приходится завершать, находить моменты, чтобы отдавать голевые передачи.

– Все понимают требования тренера?

– Да. Если будем выполнять, будет результат.

– Уход Чалова что значит?

– Потеря, но это новый вызов для него.

– Это шаг вперед?

– Я думаю, да.

– «Зенит» стал сильнее по сравнению с тем, что был?

– Каждый год усиливается.

– Реально с ним бороться?

– Реально.