Глебов – о 0:5 от «Зенита»: «Они 6 раз ударили – 5 забили, вот и все»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о поражении от «Зенита» (0:5) в 3-м туре РПЛ.
– Как капитан команды, что случилось с «Ростовом»?
– Ну что случилось, «Зенит» просто все реализовал. Шесть раз ударили – пять забили. Что случилось…
– Игрового преимущества не было? Просто реализация?
– «Зенит» забил все, что у них было. Вот и все.
- «Ростов» впервые в сезоне РПЛ проиграл.
- «Зенит» лидирует.
- Следующий соперник – «Динамо» (10 августа).
Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?
Источник: «Матч ТВ»