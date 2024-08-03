Глебов – о 0:5 от «Зенита»: «Они 6 раз ударили – 5 забили, вот и все»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о поражении от «Зенита» (0:5) в 3-м туре РПЛ.

– Как капитан команды, что случилось с «Ростовом»?

– Ну что случилось, «Зенит» просто все реализовал. Шесть раз ударили – пять забили. Что случилось…

– Игрового преимущества не было? Просто реализация?

– «Зенит» забил все, что у них было. Вот и все.

«Ростов» впервые в сезоне РПЛ проиграл.

«Зенит» лидирует.

Следующий соперник – «Динамо» (10 августа).

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?