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  • Глебов – о 0:5 от «Зенита»: «Они 6 раз ударили – 5 забили, вот и все»

Глебов – о 0:5 от «Зенита»: «Они 6 раз ударили – 5 забили, вот и все»

3 августа 2024, 23:33
17

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о поражении от «Зенита» (0:5) в 3-м туре РПЛ.

– Как капитан команды, что случилось с «Ростовом»?

– Ну что случилось, «Зенит» просто все реализовал. Шесть раз ударили – пять забили. Что случилось…

– Игрового преимущества не было? Просто реализация?

– «Зенит» забил все, что у них было. Вот и все.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Глебов Данил
Комментарии (17)
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Spirit_78
1722722085
А я говорил во время предыдущего сезона, что львиная доля проблем Зенита - от чудовищной реализации, особенно в первых таймах. Только за счёт этого другие клубы получили шанс на чемпионство.
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Ageorgov
1722747486
« а то, что помимо 6 ударов 2раза в штангу попали – так, это ветром задувало, а не они по воротам нашим били… и никакого игрового преимущества. Вот и все.» Ещё бы цифры в разы увеличить – и только тогда можно будет смеяться над игроком Глебовым и его тренером, да и всей командой, а сегодня «Я бы отделил результат от игры. Не скажу, что в игре была особая разница, в результате – да. «Зенит» не прощает ошибки» - Надо же, оказывается, были просто ошибки, ё..в..м..!!! – Дебильные ошибки ничего не понимающих дебилов!
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Боцман59rus
1722754618
_ они забили пять, мы ни одного, а так равная игра... з.а.и.п.ц.а резюмировал, сразу видно кто тренирует обмудка
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slavа0508
1722755096
Чемпионат уже куплен ...здесь даже вопросов нет ..
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sined1951
1722756949
Не самокритичный ответ, гонору много, а забивать не умеют.
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FCSpartakM
1722758537
тренерское поражение Ростова. Зенит не показал толком ничего, просто поймал Ростов на свободном пространстве, что опять же из-за Валеры, который в обороне игру не умеет ставить. Ну и товарищ его, мегапереоценнеый дядя Кафанов, который ничему не Писю не научил и взял вратаря , который стоит как решето. Как можно по центу мячи пропускать с дальних ударов -загадка.
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Cleaner
1722759847
«Они 6 раз ударили – 5 забили, вот и все»? Это говорит об ЭФФЕКТИВНОСТИ атак Зенита и о мастерстве исполнителей Зенита. И о КРИВОНОГОСТИ игроков Ростова. И о БЕЗДАРНОСТИ ростовского типа "тренера" Валеры...(((
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ОК, Зенит!
1722760634
Зенит все забил, что было. А все остальное ему Ростов не позволил. И вобще, если бы не закрытая крыша Ростов Зениту ух как показал бы.
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