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Жирков: «Могу курить кальян два раза в день»

3 августа 2024, 12:12
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Юрий Жирков рассказал о своем пристрастии к курению кальяна.

– Могу курить кальян два раза в день. Как все пишут, он не вредный. Электронки никогда не курил. Обычные сигареты попробовал в детстве.

Не помню, как с братом достали целый блок Мальборо. На лодке попробовал сигарету и все – больше не курил. Мне было лет восемь.

– Почему, будучи футболистом, вы разрешили себе курить?

– У всех есть вредные привычки. Кто-то пьет, кто-то курит. И в мире спорта есть такие люди. У меня – кальян.

И то эта привычка у меня не сразу появилась. Только последние 15 лет. Я мало разговариваю. Приходишь в ресторан – не о чем поговорить, и всегда спасала трубка (смеется).

– Еще не застали сына за сигаретой?

– Недавно ездили с ребятами из его школы играть в пейнтбол, и у них там были электронные сигареты. Думаю, он попробовал. Я спросил его, но он сказал, что не курил.

  • Экс-защитник сборной России закончил карьеру в 2023 году.
  • Он поиграл за тамбовский «Спартак», ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Динамо», «Зенит» и «Химки».
  • Жирков – 5-кратный чемпион России, победитель АПЛ, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер Евро-2008.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Жирков Юрий
Комментарии (1)
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Ziklop
1722685967
пропаганда "здорового образа жизни" спортсмена??? слишком много талантов похоронили себя в 16-18 лет, подсев на алкоголь или ещё что-нибудь....
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