Комментарий «Пари НН» о возможной смене тренера после трех поражений подряд

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов отреагировал на новость о скорых изменениях в тренерском штабе.
- Нижегородцы начали сезон с 3 поражений подряд.
- С начала мая команду возглавляет Саша Илич.
- Сообщалось, что ему на замену рассматривают кандидатуру Кирилла Новикова из «Нефтехимика».
«В СМИ снова распространяется информация о смене главного тренера. Отмечу, что это не соответствует действительности.
Саша Илич продолжает работу в клубе. Также выдается уже за действительное, что клуб согласовал условия контракта с новым тренером. Называется даже конкретная фамилия.
Еще раз подчеркну, что эта информация не является достоверной», – написал Мелик‑Гусейнов в своем телеграм-канале.
Источник: телеграм-канал Давида Мелик‑Гусейнова