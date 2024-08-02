Комментарий «Пари НН» о возможной смене тренера после трех поражений подряд

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов отреагировал на новость о скорых изменениях в тренерском штабе.

Нижегородцы начали сезон с 3 поражений подряд.

С начала мая команду возглавляет Саша Илич.

Сообщалось, что ему на замену рассматривают кандидатуру Кирилла Новикова из «Нефтехимика».

«В СМИ снова распространяется информация о смене главного тренера. Отмечу, что это не соответствует действительности.

Саша Илич продолжает работу в клубе. Также выдается уже за действительное, что клуб согласовал условия контракта с новым тренером. Называется даже конкретная фамилия.

Еще раз подчеркну, что эта информация не является достоверной», – написал Мелик‑Гусейнов в своем телеграм-канале.