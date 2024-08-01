Канчельскис получил предложения из двух европейских стран

Андрей Канчельскис рассказал о перспективе поработать в Европе.
- В июле бывший футболист покинул «Мурас Юнайтед» из Кыргызстана.
- После финала Евро-2024 его побили в Москве.
«Сейчас нахожусь в Москве, но в скором будущем уезжаю заграницу. У меня будет деловые поездки в Лондон и Словакию. Может, еще одна страна.
Пока веду переговоры и решаю личные вопросы – там есть варианты работы. Зачем сидеть здесь, в Москве?
Бежать впереди паровоза не хочется. Будут конкретные предложения – будем общаться. Но в ближайшее время я собираюсь улететь из России», – заявил Канчельскис.
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Источник: Sport24