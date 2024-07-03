Клуб из Кыргызстана отправил Канчельскиса в отставку

«Мурас Юнайтед» отправил в отставку российского специалиста Андрея Канчельскиса, занимавшего пост главного тренера клуба.
«В связи с переходом на другую работу главного тренера Андрея Канчельскиса было принято обоюдное решение с клубом о его отставке. Футбольный клуб «Мурас Юнайтед» выражает благодарность Андрею Атанасовичу за проделанную работу и внесенный вклад», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.
- «Мурас Юнайтед» располагается на четвертом месте в чемпионате Кыргызстана с 23 очками после 12 матчей. Команда отстает от лидера на 10 очков.
- Канчельскис возглавлял команду из Джалал-Абада с декабря прошлого года.
Источник: «РБ Спорт»