Клуб из Кыргызстана отправил Канчельскиса в отставку

«Мурас Юнайтед» отправил в отставку российского специалиста Андрея Канчельскиса, занимавшего пост главного тренера клуба.

«В связи с переходом на другую работу главного тренера Андрея Канчельскиса было принято обоюдное решение с клубом о его отставке. Футбольный клуб «Мурас Юнайтед» выражает благодарность Андрею Атанасовичу за проделанную работу и внесенный вклад», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.