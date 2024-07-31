Станкович намекнул на трансфер Маркиньоса в «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал понять, что форвард «Ференцвароша» Маркиньос вскоре пополнит команду.
– Пишут, что Маркиньос вот-вот прилетит в Москву. Увидим ли мы его в «Спартаке» или в «Локомотиве»?
– Ну, раз пишут, в ближайшее время мы все узнаем. Видите, я улыбаюсь вам иронично. Вы можете сделать определенные выводы из моей улыбки, ха-ха.
- Ранее сообщалось, что Маркиньос хочет перейти в «Локо», а не в «Спартак».
- Игрок извинился за срыв трансфера в «Спартак».
- Станкович знает Маркиньоса по работе в «Ференцвароше».
Источник: «Спорт-Экспресс»