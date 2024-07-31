Гвардиола оценил игру «Барселоны» против «Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил игру «Барселоны» в товарищеском матче между командами (2:2, по пенальти 1:4).
«Они мне очень понравились. Сезон длинный, но они мне понравились.
Великолепная позиционная игра, вингеры действовали так, как и следует играть вингерам, хавбеки шли вперед, крайние защитники атаковали свободные зоны», – сказал Гвардиола.
- Для «Барселоны» это был первый матч под руководством нового главного тренера Ханса-Дитера Флика.
- Гвардиола возглавлял «блауграну» в 2008–2012 годах.
Тюкавин или Чалов – у кого больше голов в РПЛ? Пройдите тест о главных бомбардирах лиги
Источник: Mundo Deportivo