Гвардиола оценил игру «Барселоны» против «Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил игру «Барселоны» в товарищеском матче между командами (2:2, по пенальти 1:4).

«Они мне очень понравились. Сезон длинный, но они мне понравились.

Великолепная позиционная игра, вингеры действовали так, как и следует играть вингерам, хавбеки шли вперед, крайние защитники атаковали свободные зоны», – сказал Гвардиола.

Для «Барселоны» это был первый матч под руководством нового главного тренера Ханса-Дитера Флика.

Гвардиола возглавлял «блауграну» в 2008–2012 годах.

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