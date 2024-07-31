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Жота Силва отказал «Краснодару»

31 июля 2024, 13:01
4

Вингер «Витории Гимараеш» Жота Силва отказался переходить в «Краснодар». По данным Record, российский клуб предлагал за футболиста 11 миллионов евро.

24-летний Жота Силва перейдет в «Ноттингем Форест», давший 7 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусов, исходя из результатов выступлений игрока. Английский клуб выплатит 3 миллиона, если вингер проведет за команду 15 матчей, и еще 2 миллиона, если он забьет 10 голов. Кроме того, «Витория Гимараеш» получит процент от дальнейшей перепродажи португальца.

Сегодня Жота Силва отправится в Англию на медосмотр. Ожидается, что он подпишет с «Ноттингем Форест» пятилетний контракт.

Сообщается, что на игрока также претендовал «Панатинаикос». Греческий клуб был готов заплатить 7 миллионов евро с бонусами, который зависят от выступлений футболиста.

  • 30 процентов от трансфера игрока в «Ноттингем Форест» получит его предыдущий клуб «Каза Пиа», а 20 процентов – представители Жоты.
  • В прошлом сезоне Силва провел за «Виторию Гимараеш» 42 матча, забил 15 голов, отдал 7 передач. Также он провел 1 встречу и забил 1 мяч в текущем сезоне.

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Источник: Record
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Краснодар Ноттингем Форест Витория Гимараеш Панатинаикос Силва Жота
Комментарии (4)
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SLADE2019
1722421084
Вполне ожидаемое решение. А быки я думаю найдут нужного им игрока и не вингера, которых немало.
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morgan59
1722422264
Жота Сильва через полгода будет локти кусать, и сильно плакать сожалея о своём глупом выборе.
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"supermax"
1722425016
Хорошо что к нам в чемпионат хоть кто-то вообще переходит без участия в международных турнирах ... Лучше б в Азию перешли ... Скукотища и деградация в одной рпл играть
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alefreddy
1722427386
сумма приличная вроде как на туманном Альбионе но налоги там ого го
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