Жота Силва отказал «Краснодару»

Вингер «Витории Гимараеш» Жота Силва отказался переходить в «Краснодар». По данным Record, российский клуб предлагал за футболиста 11 миллионов евро.

24-летний Жота Силва перейдет в «Ноттингем Форест», давший 7 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусов, исходя из результатов выступлений игрока. Английский клуб выплатит 3 миллиона, если вингер проведет за команду 15 матчей, и еще 2 миллиона, если он забьет 10 голов. Кроме того, «Витория Гимараеш» получит процент от дальнейшей перепродажи португальца.

Сегодня Жота Силва отправится в Англию на медосмотр. Ожидается, что он подпишет с «Ноттингем Форест» пятилетний контракт.

Сообщается, что на игрока также претендовал «Панатинаикос». Греческий клуб был готов заплатить 7 миллионов евро с бонусами, который зависят от выступлений футболиста.