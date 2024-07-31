Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-защитник «Ростова» и «Крыльев» рассказал, что его шокировало в России

Экс-защитник «Ростова» и «Крыльев» рассказал, что его шокировало в России

31 июля 2024, 00:32
1

Бывший игрок сборной ЮАР Мэттью Бут заявил, что его поразило количество продаваемого алкоголя в России.

  • Защитник выступал за «Ростов» с 2002 по 2004 год.
  • Затем он 4 сезона провел в «Крыльях Советов».

Помнишь первые впечатления от России?

– Ростов мне сразу зашел, как город. Климат примерно такой же, как в ЮАР, поэтому мне было легче адаптироваться. Но культурный шок я испытал.

– Заинтриговал.

В свой первый день в Ростове я пошел в продуктовый магазин и офигел – там было 10 стеллажей, пять из которых – с алкоголем. Больше всего было водки. Я немного обалдел от такого изобилия алкоголя.

– Тестил что-нибудь?

– Спрашиваешь! Мы почти каждый выходной ходили с командой в баню и пили пиво с раками.

– А водку?

– С ней есть особенная история.

– Мы такие любим.

– Как уже сказал, когда я переходил в «Ростов», клуб был в тяжелом положении. Задача была одна – не вылететь. У нас получилось ее выполнить, и по этому поводу в конце сезона был банкет.

На него пригласили выступить казачий хор. Мы пели, танцевали, веселились, а потом наступило время обряда.

– Какого?

– Принятия в казаки. Я вызвался поучаствовать. Первое испытание было легким – нужно было освободить девушку, завернутую в ковер и станцевать с ней.

А вот второму этапу я сильно удивился. Ко мне подошел казак с саблей, поставил на ее кончик полный стакан водки и сказал: «Пей». Ну что делать – пришлось пить.

– Быстро опьянел?

– Посмотри на мой рост и вес! Я не бываю пьяным.

Еще по теме:
Экс-защитник «Ростова» и «Крыльев» – о российской полиции: «Когда видел этих людей, делал вид, что тупой и ничего не понимаю» 1
Экс-защитник «Ростова» и «Крыльев» – о переезде в Россию: «Мне было пофиг на город, чемпионат – кэш был на первом месте»
Экс-игрок «Крыльев Советов»: «Понимаю, почему УЕФА и ФИФА отстранили российские команды» 2
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ростов Крылья Советов Бут Мэттью
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
R_a_i_n
1722405523
В принципе ни единого плохого слова о стране. А некоторые денег срубили и дерьмом полили.
Ответить
Главные новости
Мусаев высказался о варианте с Дзюбой для «Краснодара»
11:52
Заболотный объяснил случайностью попадание допинга в свой организм
11:44
1
Стал известен потенциальный новичок «Спартака» зимой
11:17
3
ВидеоРоналду сказал партнерам разорвать соперников перед победным матчем «Аль-Насра»
10:58
Орлов – о перестройке в «Зените»: «Нужна свежая кровь»
10:47
12
Срыв перехода Самородова помешал еще одному трансферу «Спартака»
10:19
4
В клубе РПЛ могут сменить главного тренера
09:56
3
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
09:29
2
Два клуба заинтересованы в Заболотном
09:11
5
Орлов заявил о предвзятости к «Зениту», порожденной завистью
08:59
12
Все новости
Все новости
ФотоКлуб РПЛ подписал сербского игрока и воспитанника «Краснодара»
11:32
Где смотреть матч ЦСКА – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:22
Где смотреть матч «Динамо» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:19
Где смотреть матч «Зенит» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:16
Где смотреть матч «Факел» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:13
В клубе РПЛ могут сменить главного тренера
09:56
3
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
09:29
2
Два клуба заинтересованы в Заболотном
09:11
5
Орлов заявил о предвзятости к «Зениту», порожденной завистью
08:59
11
Шнякин отметил влияние «Спартака» на возникновение ненависти к «Зениту»
08:18
14
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
13
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
3
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
4
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
7
Видео«Рубин» назвал сбежавшего в ЦСКА Олейникова чушпаном
Вчера, 23:27
5
Павлюченко поставил крест на своем друге по «Спартаку»
Вчера, 23:10
6
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
2
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
8
Аршавин определил лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 22:38
Игрок сборной России вышел капитаном молодежки «МЮ» и оформил 1+1 в матче Юношеской лиги УЕФА
Вчера, 22:29
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
6
Генич назвал лучшего тренера старта РПЛ
Вчера, 21:51
2
Названа сумма, за которую «Ахмат» согласился продать Самородова «Спартаку»
Вчера, 21:25
11
У «Краснодара» сорвался трансфер экс-игрока сборной Португалии
Вчера, 21:12
1
Фото«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 у клуба Лиги 1
Вчера, 20:57
1
«Рубин» перехватил игрока московского клуба у «Динамо Мх»
Вчера, 20:45
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
Вчера, 20:27
8
Реакция Тюкавина на свою дисквалификацию
Вчера, 20:17
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+