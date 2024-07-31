Экс-защитник «Ростова» и «Крыльев» рассказал, что его шокировало в России

Бывший игрок сборной ЮАР Мэттью Бут заявил, что его поразило количество продаваемого алкоголя в России.

Защитник выступал за «Ростов» с 2002 по 2004 год.

Затем он 4 сезона провел в «Крыльях Советов».

– Помнишь первые впечатления от России?

– Ростов мне сразу зашел, как город. Климат примерно такой же, как в ЮАР, поэтому мне было легче адаптироваться. Но культурный шок я испытал.

– Заинтриговал.

– В свой первый день в Ростове я пошел в продуктовый магазин и офигел – там было 10 стеллажей, пять из которых – с алкоголем. Больше всего было водки. Я немного обалдел от такого изобилия алкоголя.

– Тестил что-нибудь?

– Спрашиваешь! Мы почти каждый выходной ходили с командой в баню и пили пиво с раками.

– А водку?

– С ней есть особенная история.

– Мы такие любим.

– Как уже сказал, когда я переходил в «Ростов», клуб был в тяжелом положении. Задача была одна – не вылететь. У нас получилось ее выполнить, и по этому поводу в конце сезона был банкет.

На него пригласили выступить казачий хор. Мы пели, танцевали, веселились, а потом наступило время обряда.

– Какого?

– Принятия в казаки. Я вызвался поучаствовать. Первое испытание было легким – нужно было освободить девушку, завернутую в ковер и станцевать с ней.

А вот второму этапу я сильно удивился. Ко мне подошел казак с саблей, поставил на ее кончик полный стакан водки и сказал: «Пей». Ну что делать – пришлось пить.

– Быстро опьянел?

– Посмотри на мой рост и вес! Я не бываю пьяным.