Экс-защитник «Ростова» и «Крыльев» – о российской полиции: «Когда видел этих людей, делал вид, что тупой и ничего не понимаю»

Бывший игрок сборной ЮАР Мэттью Бут рассказал о взаимоотношениях с полицией в России.
- Защитник выступал за «Ростов» с 2002 по 2004 год.
- Затем он 4 сезона провел в «Крыльях Советов».
– Наверняка ты не раз сталкивался с ГАИ – русской дорожной полицией. Расскажи какой-нибудь смешной случай.
– Мне всегда было не по себе, когда на меня шел серьезный русский мужчина в форме. В таких случаях я обычно делал вид, что тупой и ничего не понимаю.
– Ха-ха.
– Однажды полицейский докопался до моих прав – типа они не российские. А у меня и правда была только международная лицензия.
Я попытался объясниться с ним на английском, но в какой-то момент он устал меня слушать и просто отпустил (смеется).
Источник: Sport24