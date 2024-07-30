Экс-защитник «Ростова» и «Крыльев» – о российской полиции: «Когда видел этих людей, делал вид, что тупой и ничего не понимаю»

Бывший игрок сборной ЮАР Мэттью Бут рассказал о взаимоотношениях с полицией в России.

Защитник выступал за «Ростов» с 2002 по 2004 год.

Затем он 4 сезона провел в «Крыльях Советов».

– Наверняка ты не раз сталкивался с ГАИ – русской дорожной полицией. Расскажи какой-нибудь смешной случай.

– Мне всегда было не по себе, когда на меня шел серьезный русский мужчина в форме. В таких случаях я обычно делал вид, что тупой и ничего не понимаю.

– Ха-ха.

– Однажды полицейский докопался до моих прав – типа они не российские. А у меня и правда была только международная лицензия.

Я попытался объясниться с ним на английском, но в какой-то момент он устал меня слушать и просто отпустил (смеется).