Экс-защитник «Ростова» и «Крыльев» – о переезде в Россию: «Мне было пофиг на город, чемпионат – кэш был на первом месте»

Бывший игрок сборной ЮАР Мэттью Бут признался, что поехал играть в Россию из-за денег.

Защитник выступал за «Ростов» с 2002 по 2004 год.

Затем он 4 сезона провел в «Крыльях Советов».

– Помнишь, как ты вообще попал в Россию в далеком 2002-м?

– Я играл за команду «Мамелоди Сандаунс» из ЮАР. Тренировал нас замечательный тренер Виктор Бондаренко.

Как-то ему позвонил Иван Саввиди, который тогда владел «Ростсельмашем», и попросил о помощи – команда тогда шла в зоне вылета, и чтобы не упасть в ФНЛ, нужны были качественные игроки.

Бондаренко предложил меня и нашего полузащитника – Гифта Кампамбу.

– Ты согласился сразу?

– Я ничего не знал о России, но когда мне сказали, сколько будут платить – я тут же собрал вещи и полетел.

В тот момент я думал только о деньгах. Мне было пофиг на город, на чемпионат и на соперников – кэш был на первом месте.

– И какая у тебя была зарплата?

– Не буду говорить. Ты же не моя жена.

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