Экс-игрок «Крыльев Советов»: «Понимаю, почему УЕФА и ФИФА отстранили российские команды»

Бывший защитник «Крыльев Советов» Мэттью Бут высказался об отстранении команд из России от участия в международных турнирах.

«Понимаю, почему УЕФА и ФИФА отстранили российские команды. Я просто надеюсь, что политики с обеих сторон придут к здравому смыслу.

Южная Африка заняла нейтральную позицию по отношению к происходящему. Но в одном они правы – должен быть диалог.

Важно остановиться и провести переговоры. Однако не похоже, что это произойдeт в ближайшее время. Мне очень жаль», – заявил Бут.