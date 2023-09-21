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    • Экс-игрок «Крыльев Советов»: «Понимаю, почему УЕФА и ФИФА отстранили российские команды»

    Экс-игрок «Крыльев Советов»: «Понимаю, почему УЕФА и ФИФА отстранили российские команды»

    Бывший защитник «Крыльев Советов» Мэттью Бут высказался об отстранении команд из России от участия в международных турнирах.

    «Понимаю, почему УЕФА и ФИФА отстранили российские команды. Я просто надеюсь, что политики с обеих сторон придут к здравому смыслу.

    Южная Африка заняла нейтральную позицию по отношению к происходящему. Но в одном они правы – должен быть диалог.

    Важно остановиться и провести переговоры. Однако не похоже, что это произойдeт в ближайшее время. Мне очень жаль», – заявил Бут.

    • Российские команды отстранены с 28 февраля 2022 года.
    • В связи с этим обсуждался переход РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.

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    Источник: «Чемпионат»

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