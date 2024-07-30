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Радимов жестко прошелся по Соболеву

30 июля 2024, 08:57
9

Бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА и сборной России Владислав Радимов высказался о нападающем «Спартака» Александре Соболеве.

«Я не понимаю Соболева, который, как пишут в прессе, находится «не в том эмоциональном состоянии», поэтому не может играть. Стоп, у тебя зарплата под 2 миллиона евро в год, и мы будем ждать, пока у тебя будет то эмоциональное состояние? Как-то не вяжется...

А если он в «Зените» так же к делу подойдет? Когда ты подписываешь контракт – тебе платят деньги, причем, не 200 тысяч рублей... А 200 тысяч евро, но ты эмоционально не готов? Повторюсь, как-то не вяжется. И без Соболева в игре с «Химками» «Спартак» смотрелся гораздо быстрее, энергичнее и четче», – сказал Радимов.

  • Соболев был отстранен от тренировок с основным составом «Спартака» после матча 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2).
  • 27-летний форвард может перейти в «Зенит».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр Радимов Владислав
Комментарии (9)
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Spartak_forv@
1722319383
Нынешняя ситуация реально надоела.Радимов прав. При этом,по-прежнему буду говорить,что Соболь - хороший игрок,но все более очевидно,что его проблемы по большей части в голове
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R_a_i_n
1722319443
Что-то переговоры результата не дают. Хочется избавиться от балласта.
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Barmaleushka
1722320385
А Скрипач не нужен, родной. Он только лишнее топливо жрёт. (с)
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oyabun
1722321002
Хотелось бы узнать, какие то есть санкции в отношении игрока, не желающего исполнять свои контрактные обязанности? А то что Соболев забил на игру в Спартаке - всем очевидно.
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Челнинец
1722323080
поэтому надо пересмотреть зарплаты в футболе. делать оклад 100 тыс руб, и остальное премиальные, за победу, за голы, за сухой матч, тогда и будут пахать на поле!
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oliveconfiden
1722328734
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алдан2014
1722344349
И опять Вадик прав.
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alefreddy
1722427581
его место занято пусть к арабам пристроят
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