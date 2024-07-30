Радимов жестко прошелся по Соболеву

Бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА и сборной России Владислав Радимов высказался о нападающем «Спартака» Александре Соболеве.

«Я не понимаю Соболева, который, как пишут в прессе, находится «не в том эмоциональном состоянии», поэтому не может играть. Стоп, у тебя зарплата под 2 миллиона евро в год, и мы будем ждать, пока у тебя будет то эмоциональное состояние? Как-то не вяжется...

А если он в «Зените» так же к делу подойдет? Когда ты подписываешь контракт – тебе платят деньги, причем, не 200 тысяч рублей... А 200 тысяч евро, но ты эмоционально не готов? Повторюсь, как-то не вяжется. И без Соболева в игре с «Химками» «Спартак» смотрелся гораздо быстрее, энергичнее и четче», – сказал Радимов.

Соболев был отстранен от тренировок с основным составом «Спартака» после матча 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2).

27-летний форвард может перейти в «Зенит».

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