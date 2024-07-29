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Радимов назвал лучшего игрока 2-го тура РПЛ

29 июля 2024, 18:00
4

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов выделил тройку лучших футболистов 2-го тура РПЛ.

«Лучшие.

3. Имран Азнауров («Ростов»). Уже второй матч подряд выходит в старте и играет очень зрело молодой парень. Удивительно, как легко два года назад от него отказался ЦСКА, и снова браво Валерию Карпину, который доверяет и раскрывает молодых.

2. Связка Вендел – Максим Глушенков («Зенит»). Кажется, нашли друг друга и творят по поле волшебство.

1. Эсекьель Барко («Спартак»). Наконец, «Спартак» привез сильного футболиста. Если раньше говорили «Не знаешь, что делать, – отдай Юрию Гаврилову», то сейчас показалось, что можно эту поговорку переделывать под Барко. Парень умеет на поле все – обыгрывает, комбинирует, бьет, с ним рядом даже Наиль Умяров, может, проснется. Ну и гол красавец забил в моем стиле».

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Источник: телеграм-канал Владислава Радимова
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Спартак Барко Эсекьель Радимов Владислав
Комментарии (4)
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...уефан
1722269593
...думаю, кому же он назвал претендентов, а Радимов, оказывается сам с собою в Телеге общается)...
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gopseklazed
1722270450
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