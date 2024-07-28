Генич прокомментировал призывы уволить его с «Матч ТВ»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на призыв журналистки Алены Долецкой уволить его с канала.

Долецкой не понравилось, как Генич отработал финал Евро-2024 Испания – Англия (2:1).

Журналистка подробно расписала недовольство.

«Я не ввязывался во всю эту вакханалию и только поддерживал коллегу Дмитрия Шнякина своими репостами. Меня это все позабавило, но удивило огромное количество интернет-сусликов, которые заполонили все мои соцсети. Некоторые, зная мой номер, начали писать в личные сообщения. Лейтмотив высказываний: кто вам позволил болеть за Испанию?

Потом пошли переключения – с какого перепуга позволяешь себе болеть против «Ростова»? «Если не прекратишь, напишу руководству претензию с требованием тебя уволить или наказать».

Потом новый вопрос: с какого хрена комментируешь «Ростов» – «Спартак»? Все началось с того, что в общем паблике я сказал ему: «Приеду в Ростов, давай встретимся, встречай меня на перроне, поговорим». Начались отговорки: не могу на перроне, я работаю доставщиком запчастей к телефонам, работы много, нет времени с тобой встречаться и, если хочешь, приходи ко мне в сектор на матче. О чем дальше говорить? И таких много», – сказал Генич.