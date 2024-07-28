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Генич прокомментировал призывы уволить его с «Матч ТВ»

28 июля 2024, 13:12
8

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на призыв журналистки Алены Долецкой уволить его с канала.

  • Долецкой не понравилось, как Генич отработал финал Евро-2024 Испания – Англия (2:1).
  • Журналистка подробно расписала недовольство.

«Я не ввязывался во всю эту вакханалию и только поддерживал коллегу Дмитрия Шнякина своими репостами. Меня это все позабавило, но удивило огромное количество интернет-сусликов, которые заполонили все мои соцсети. Некоторые, зная мой номер, начали писать в личные сообщения. Лейтмотив высказываний: кто вам позволил болеть за Испанию?

Потом пошли переключения – с какого перепуга позволяешь себе болеть против «Ростова»? «Если не прекратишь, напишу руководству претензию с требованием тебя уволить или наказать».

Потом новый вопрос: с какого хрена комментируешь «Ростов» – «Спартак»? Все началось с того, что в общем паблике я сказал ему: «Приеду в Ростов, давай встретимся, встречай меня на перроне, поговорим». Начались отговорки: не могу на перроне, я работаю доставщиком запчастей к телефонам, работы много, нет времени с тобой встречаться и, если хочешь, приходи ко мне в сектор на матче. О чем дальше говорить? И таких много», – сказал Генич.

  • Генич комментирует футбол с 2006 года, а до этого играл за «Химки», «Амкар».

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Генич Константин
Комментарии (8)
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Spartak_forv@
1722162901
Генич падает в моих глазах всё ниже и ниже! Для Шнякина телезрители,которые его критикуют,это пупсики,для Генича-суслики!Костик Глорич,который попал в телевизор только потому что друг Уткина из Амкара попросил взять его на работу,как и 90% всех остальных псевдо журналистов на плюсе,которые туда попали на работу как переводчики (Черданцев, Массаковский)считают себя гениями журналистики, к которой они НИКАКОГО отношения не имеют,так ладно бы еще словом обладали,но и этого нет, просто повезло в жизни попасть в телевизор и сидят там,как квочки, возомнив себя гениями слова,который априори критиковать никто не может.В любой частной компании их давным давно бы выгнали оттуда из-за низких рейтингов,но в России мы же должны терпеть и это за наши же
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aldo conte
1722165244
Давно смотрю футбол с отключенным звуком и включаю его только, когда на поле спорная ситуация по поводу пенальти или не засчитанного гола и т.д. Зачем мне полтора часа слушать чужое мнение того, что я и сам прекрасно вижу? Комментов хватает в новостях, программах типа "после футбола", "все на матч".
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Krics
1722166107
Были б мужиками,сами ушли,но где они заработают,Бог им судья, А комментаторы отстой,ихмо.
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norcheping
1722168129
Мужики, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по прогнозам – фигня полная. Найдите в яндексе сайт по фразе: «платиновый прогноз». 11 лет сервису! На первом месте выходит.
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Vert255
1722186165
Генич никакой комментатор,гнать в шею таких
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Владимир-Филиппов-vkontak
1722196888
Генич - отличный комментатор. Хорошо понимает футбол, помнит много фактов, слушать его интересно. Недавно показывали финал евро 1988 под оригинальный комментарий. Так вот слушать его было скучно. Почти радио трансляция того, что происходит. Зачем это, если я могу сам всё увидеть? Касаемо Ростова. Всё правильно, зачем за него болеть, если тренирует иноагент, не любящий Россию?!
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